在美國總統當選人拜登入主白宮之前，非常挺台的聯邦國會顯然想做最後的衝刺，拉台灣一把。上周，美國78位眾議員聯名致函國務卿蓬佩奧，呼籲蓬佩奧應將我駐美代表處從「台北經濟文化代表處」（TECRO）更名為「台灣代表處」（TRO）。這周，美國聯邦參、眾議院21日又通過《2020年台灣保證法案》（TAA of 2020）。根據經驗法則，川普總統應會很快簽署TAA，但不太可能回應「更名案」，因為川普政府再怎麼反中友台，對華政策仍有所為、有所不為。

川普任內，美國國會通過《台灣旅行法》、《亞洲再保證法》，以及夾帶在2018～2021財政年度《國防授權法》（NDAA）內的一些修正案。雖然北京反對這些法案或修正案，批評這是美國切香腸式支持台獨的模式，但總還不到中、美兩國攤牌的地步。

但是，如果川普或是蓬佩奧在下台前訪問台灣，則可能觸北京之怒。就算大陸不願直接開罪美國，但至少會拿台灣出氣，做出比1996年文攻、武嚇、軍演與試射飛彈更嚴重的事。

即使狂妄如川普者，也有一些事是他與國會都不會想去做的，包括邀請蔡英文總統正式訪美或到國會山莊發表演說，因為這將違反國務院1994年公布的「美國對台政策調整」有關台灣4大政治領袖（總統、副總統、閣揆、副閣揆）不得訪問華府的禁令。當然，美台之間更不可能做的一件事就是建交，因為不僅台灣會因此付出慘重代價，而且美國也不願玉石俱焚。這也是外交部長吳釗燮9月在美國壓力之下，說出我國現階段並未規畫台美建交的原因。

川普再反中，也有一些禁忌是他與國會都不會去做的。他們可以採取立法行動或頒布行政命令制裁處理涉港、涉藏、涉疆事務的違反人權大陸官員、可以要求那些涉及為大陸軍方或特殊機構工作的上市公司下架，甚至下令關閉美國在成都的總領事館，但不會關閉美國駐華大使館，或宣布與中國斷交。

最後，《台灣保證法》規定，美國支持台灣有意義參與聯合國與相關國際組織，並要求法案生效後180天內，國務卿應檢視「對台交往準則」等文件，重新頒發行政部門遵行準則，並說明《台灣旅行法》執行情形與改變。

TAA內容包括協助我國參加多個國際組織，並對國務卿多所要求，但川普應會很快簽署，反正主動權在行政部門，但府會都知道只要兩岸關係無法改善，TAA只是形同具文，要想順利執行，絕無可能。

「更名案」看來似乎有如反掌折枝之易，美國國務院只要點頭，可以立刻付諸實施。問題是，即使川普同意，拜登上台後也可能改弦易轍。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）