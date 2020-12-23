台中捷運綠線於11月21日試營運的第6天，發生「電聯車連結器軸心斷裂」重大事件，以致中斷試營運，迄今台中市府仍未能確認何時可以恢復試營運和正式通車。

而各界就此事件的原因判斷，均集中在中國製造的連結器，認為其設計、材料有問題，還有連結器送到本案承商日本川崎重工組裝時，也有可能因為組裝不良，導致電聯車在運行期間，不當的力量施加於連結器軸，致使連結器軸發生疲勞斷裂。承商日本川崎重工亦不否認前述原因的可能性，除了向台中市民道歉外，並承諾換上法國製造的新連結器。

捷運電聯車連結器軸心斷裂，在台灣為首次發生，就此台中市政府已聘請國內機械、材料與軌道等領域的專家學者，組成「捷運綠線故障委員會」嚴格把關，希望川崎重工提出完整故障原因說明及研提相關改善方案與期程，於確保安全無虞並經委員會審核通過，才會討論台中捷運綠線通車時間。

從前述事故原因初步判斷，可以知道電聯車製造商在生產及組裝過程中，對零組件材料檢測的把關、生產與組裝程序及組裝人員的管理皆有一定程度的疏失，才導致本事件發生，而日本川崎重工未善盡其承商統合責任，可真把以往美好名聲完全賠盡了。

對於極力爭取前瞻軌道建設的各地方政府，實應透過本次事件的啟發，重新檢討未來在捷運系統招標規範制定上，不應一再沿用舊有規定與文件，而應全面重新檢視現行規範不足之處，以避免類似事件的發生。

此次台中捷運綠線在通過台中市政府初勘及交通部履勘，都已達到通車營運的條件，卻在試營運初期即發生此一重大事件，顯見交通部就捷運系統的初、履勘項目及標準，實有再加檢討的必要，另對於獨立驗證與認證所扮演的角色，亦應再予檢討規範。

此外，目前國內捷運系統的電聯車皆由外商得標製造生產，所需的零組件亦以國外廠商提供為主，僅有部分零件及組裝是在國內進行，而政府主導的軌道前瞻建設刻正如火如荼推動中，是以主管當局如能在國內培養足以提供生產電聯車所需的零組件廠商，不僅可以增加電聯車國產化比率，對於營運公司所需的維修備品，亦能有效率的取得及降低成本，對於發展國內軌道產業實有很大助益。而從此一事件中，更可以看到發展國內獨立自主的軌道產業實已刻不容緩，交通部及經濟部更應加把勁了。

此次台中捷運綠線連結器軸心斷裂事件，或許也是一劑苦口良藥，可以讓主管機關交通部及各地方政府再想想現行捷運系統法令與制度的不足，與在執行面有關設計、興建、監造、獨立驗證與認證的盲點，並予力求改進，這不也是「打斷手骨顛倒勇」嗎？

（作者為前交通部長）