編者按：為何霧峰林家能夠成為台灣豪族？早期台灣械鬥、各旺族鬥爭。林文察，如小說主角般的傳奇人生，從一介鄉勇，白手起家，霧峰林家在林文察帶領下帶兵打仗、對清朝平定太平天國的戰事有深遠影響。……霧峰林家從地主家族一躍而成有錢有勢的豪族，且為清朝時期受封官銜最高的台灣人。

賴祥蔚的《台灣血皇帝：血海帝王霧峰林文察》寫出台灣阿罩霧林家添丁，卻伴隨一個不能說的秘密：第五代的林文察，是巨大金人手捧「金鼇」入夢而生。

為了贖罪，林文察帶領台勇到福建與浙江參戰，成為左宗棠麾下的四大戰將之一，更被曾國藩誇獎為第一戰將。從戎短短五年，從戴罪之身升上從一品的福建陸路提督，更一度身兼福建水師提督。

然而媽祖的這個詩籤，金鰲的夢境，究竟是應驗台灣天年一到將出帝王的傳說，抑或只是林文察開國稱帝終是空的警示之語？

正文開始：

參拜媽祖廟的隔天，林文察宣稱依照俗禮，奉請媽祖神像隨軍護佑，以此名義把媽祖神像從漳州平和請回了台灣。

八卦會紅旗起事

登陸麥寮，面對台灣民變，林文察眉頭深鎖。他已知流民太多是民變不絕的根源，而流民太多，又與官場腐敗、土地聚斂有關。這麼說起來，阿罩霧林家的興起，似也間接促成了民變。以往朱一貴、林爽文都是流民滋事，最近張丙、戴萬生則是官逼民反。但戴萬生沒有必反之理，為什麼要反？

同治元年元月，彰化災異頻傳。

先是天降巨雷，擊毀了彰化孔廟大成殿高掛的「與天地參」牌匾。從那天開始，孔廟的明倫堂時常傳出鬼哭之聲。

孔廟傳出異變，縣衙與濁水溪也有靈異。縣衙置鼓，本用以宣告知縣到班或下班，到了明、清兩朝成為百姓鳴冤之用。孔廟出事後，縣衙大鼓某晚突咚咚大響，衙役出來一看卻四下無人，如此一連多天。濁水溪以溪水混濁、澄之不清而得名，忽然一連多天都無比清澈，可見游魚。

一時荒誕之說四起。有人說四張犁有一頭耕牛開口說了話：「免咻有田，播無稻收。」

有人說在大甲看到公雞下蛋的怪事。還有人說親眼看到母雞在大白天變成了公雞。

民間盛傳這是台灣變天的警兆，尤其孔廟這塊乾隆皇帝所賜的牌匾被天雷所擊毀，就是「楊本縣敗地理」破功的證據，看來天年已到，台灣要出帝王。

這時有人從八卦城樓挖出石磚，上面刻著：「雷從天地起，掃除乙氏子；夏秋多湮沒，萬民靡所止。」據稱是楊本縣所埋。民眾口耳相傳，說「雷從天地起」指的是先前有天雷擊中了孔廟，「萬民靡所止」則是說戴萬生是人民希望。有人懷疑這是戴萬生偽造，而且解釋也不太通，不過擋不住眾口鑠金。

兩個月後，八卦會高舉紅旗起事，迅速攻下彰化。

又過了一個月，台灣連日發生大地震，府城及嘉義縣特別嚴重，城牆傾塌了數丈之長，死傷上千人，民間更相信大清在台氣數將盡。

戴萬生起事，洪欉、林晟等地方豪強紛紛響應，各自以為上應天命。其實手握台勇精銳，一度身兼福建陸路提督與福建水師提督的林文察，更像是上承天命的人選。

林文察宛如田螺含水過冬，知道內外交迫、多面受敵，阿罩霧林家早已跟四張犁戴家、四塊厝林家、北勢湳洪家交惡，如今這幾家正是「萬生反」主力：戴潮春稱東王、洪欉稱北王、林晟稱南王。更麻煩的是朝廷見疑，起復丁曰健接任台灣道，還節制南北各軍。這就是朝廷相信丁曰健，懷疑林文察。

丁曰健渡海抵台就先上奏：「台勇大半籍隸彰化，向與賊黨習熟，自奉撤回台，被賊誘惑，反教賊以戰守之法，賊膽愈張。」說台勇跟叛賊本來就熟，尤其提到台勇江有仁，朝廷賞過翎頂，卻加入戴萬生陣營，當上軍師、副元帥。

丁曰健又給左宗棠寫信：「撫匪太甚，緣提鎮籍隸漳、泉，均存瞻顧，餘逆漏網尚多，深慮後患。」這「深慮後患」四字擺明說台勇會跟叛賊合流。

回台投效戴萬生

林文察帶兵回台之際，「萬生反」已經持續了一年多。

戴案初起，雖然打著八卦會戴萬生名號，其實以四塊厝的林晟最為強大，其次則是小埔心的陳弄。

朝廷一開始諭令福建水師提督曾玉明帶兵平亂。曾玉明是泉州人，五月十三日就帶領兵丁六百人在鹿港登岸，又招募鄉勇一千人。他先寫信勸林晟「殺戴投誠，自能反罪為功」。

新任北路協副將林得成跟林晟也認識，勸他投誠。

林晟本來就不滿於屈居老二，接到曾玉明的信，心想：「不管靠哪一邊，先把戴萬生幹掉總沒錯。」他揀選了一百多名親兵死士去彰化見戴萬生，想要伺機行兇，但是每次要動手時就覺得汗流浹背，心悸手慄。

戴萬生也接到曾玉明的信，看林晟的態度與陣仗，心裡有數，就派最近投效的江有仁去當說客。

林晟找來親信齊聚一堂：「兩位，請吧。林副將先來，請先講。」

林得成：「聽我的勸，將功贖罪還來得及，別忘了朱一貴、林爽文，哪一個剛開始不是聲勢驚人？結果呢，沒一個有好下場。」他是武官，口才不佳。

林晟：「江軍師，換你。」

江有仁：「朱一貴、林爽文都是靠朝廷派兵來台，現在大清國自身難保，顧不上台灣。

綠營腐敗，各位都清楚，我親眼看到太平軍打得官兵沒還手之力，殺了一堆王爺、總督、巡撫。」他曾追隨林文察打仗，知道朝廷外強中乾，一回台就投效戴萬生，被封為軍師。

林晟：「聽起來現在是造反的好時機啊，林副將，還有什麼話？」

林得成：「阿晟，你聽我的。」

林晟：「押下去。」他決定反清到底，命令親兵在臉上刺字以示決心。

林得成遭到軟禁，為免受辱，拔劍自殺。

彰化城內，自封為東王大元帥的戴萬生開府設官，鑄造獅鈕銀印當國璽，上面刻著：「授命於天，既壽永昌」。「授」應該是「受」，有錯字竟沒人發現。

台灣道孔昭慈死後，最高官員是台灣府知府洪毓琛。（待續）