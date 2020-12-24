一個特別的機緣，我跟著台藝大的老師和學姐們一起參觀了他們的校園，這是我第一次近距離走進台灣藝術高校的日常，發現跟一般大學很不一樣，其中許多有趣的地方，想跟大家分享。

演奏大悲咒

聽說台藝大的舞蹈系和音樂系平日都是門禁森嚴的，原因很簡單，老師說是因為裡面的鋼琴，很貴。我個人很喜歡音樂系，我們在裡面還遇到一個學弟，他自己一個人關在房間裡練習大提琴，看到我們，就說要給我們傾情演奏一首《大悲咒》，說著他就拉了起來，結束時我們笑成一團。

其實我一開始以為他拉的是《茉莉花》，結果不是，是「南無阿彌陀佛」的音樂。我才知道原來這兩者的旋律這麼像！他最後正經地給我們拉了一段，表情瞬間認真而帥氣了起來。我覺得這樣的學生很可愛，有能力但是又很謙遜的樣子。後來在另外一個琴房看到有學生彈鋼琴，琴聲跳躍靈動，不知道台藝大的學生是不是都這樣可以隨時隨地落落大方地表演呢？真羨慕啊！

一走進台藝大，我就跟學姐說你們學校很大欸！她說沒有，台藝大面積算大學裡靠後的。我後來想為什麼台藝大給我一種很大的感覺，其實是因為它開闊的草坪和參天的大樹，台藝大有兩棵遮天蔽日的大榕樹，像兩位智慧老人守護樹下休閒、自習的學子。樓宇之間還有綠蔭如蓋的中庭草坪，三隻不同顏色的狗狗趴在草地上曬日光，就像桃園三結義！

這樣大氣的綠化，一般都是面積大，「有恃無恐」的老牌名校才有的架勢，像我在北京去過的清華和北大，一點都不像面積小的學校會有的小家子氣。

也是，藝術大學就是要有這樣富饒和蔥蘢的綠地，才能滋長出藝術的靈氣嘛。

藝術氛圍

要說台藝大和其他學校最不同的地方，我認為就是空氣了，我們可以從校園的空氣中，聽到遠處教學樓裡學生排演的聲音，這一邊是國劇極具特色的「鏘鏘鏘鏘，哇呀呀呀」，另外一邊就是歐式古典優雅的鋼琴獨奏，非常魔幻現實主義。

雕塑學系是電焊的聲音，古跡藝術修復系是敲石頭、打鐵的聲音，音樂系是西洋管弦和國樂二者「光怪陸離」琴瑟和鳴。

在空氣中，除了聽聲，還能聞到不同的氣味，書畫學系能聞到紙張和筆墨的味道，雕塑學系能聞到陶土和木材的香氣、美術系是顏料和礦泥的氣味。

尊師風氣

跟大家講我覺得蠻有趣的一個觀察，台藝大的師生關係。我們跟老師上樓，電梯門開的時候，一位同學竟然跟老師低頭問好。這讓我有些驚訝，因為就我這幾年的見聞來看，一般的台灣高校很難看到學生這樣主動跟不認識的老師問好的，當然，我也很慚愧，自己也不能做到跟學校裡迎面而來的每位老師問好。

後來才明白，因為台藝大的教學模式常常是一對一的師徒制，採用耳提面命、手把手式的教學，所以師生間的關係會格外緊密，感情也特別深厚。

圖書館裡，一位老師帶著兩個學生，在討論室裡教學相長。音樂系的教室裡，有一位長笛老師，一位負責鋼琴伴奏的學生，一位長笛學生，她們準備排一次合奏演出。老師耐心地聽完學生的吹奏，繼而一點一點地指導她可以精進的氣息細節之處。

讓我悔不當初的舞蹈系！

搞藝術的老師都很有自己的脾性，其中一位榮獲最高藝術獎的老師的課是不允許外人看的，因為她要在演出前保持最大的神祕感和專注力，這是她作為一名藝術創作者的堅持。

有一些老師又很慈悲，允許在旁參觀，甚至不介意我們走進教室看呢！我就站在教室後方，學生們正在排練民俗舞蹈，很有趣的是，大家明明拿著東北二人轉的道具，卻放著四川民歌《辣妹子》作為伴奏。幾個姑娘按次序做完同一個動作，隊伍呈現波浪運動的形狀，完成後默契地在前方的鏡子裡相視而笑。

芭蕾舞和民族舞的排練，勾起了我的回憶，我小的時候學過兩年舞蹈，最後因貪玩放棄了。看到大家跳舞，我非要在台藝大老師面前做芭蕾舞的八個手勢動作，向她證明我曾經也是一隻小天鵝。

舞蹈系的學生們身段真的跟我們凡人之軀不同，我一邊在教室外看著大家排練，一邊悔不當初小時候沒能堅持，否則至少筋骨會比現在柔軟，氣質也會不一樣。二人轉舞蹈也學過，還記得當年老師喜歡把我放在第一排，因為我的面部表情很豐富。

在一座藝術氛圍濃郁的校園裡，就是會有這樣的魅力吧，能讓人情不自禁進入一個情境、想像和回憶當中。

除了老師帶練，還有很多學生自己借教室來練習、討論演出。台上一分鐘，台下十年功，舞蹈系樓層中不僅有廁所，還有一格一格的衛浴，因為排練完全身會被汗水浸濕。

「拉坯彩繪燒窯混口飯吃」，雕塑學系的門口貼著這樣一句話，豁達又瀟灑。還沒進窯屋，就聽到一種比電吹風還要高頻的聲音，原來是一位研究生在清理釉器上的雜質，準備上色。我們問她現在是在上課嗎？她卻說她們沒有分上課或下課，基本上都在這邊。原來他們的生活是這樣的，無論有課沒課，都自己一個人在教室裡，面對一堆器具、土坯，日復一日地忍受孤獨，打磨自己的手藝。

畢業展演

當晚我跟著台藝大的學姐去中正紀念堂看台藝大學生的演出。

全台北最特別的捷運站就是中正紀念堂站，站內有一個圓形廣場，常有藝術家坐在正中央拉小提琴。其實我每次去中正紀念堂都會被它震撼一番，當晚煙雨濛濛，月光隱匿在雲層之後，朦成一圈潔霜，歌劇院和音樂廳跨越偌大的自由廣場，遙相呼應，一般來說紅配綠都是災難，但是中正紀念堂的墨綠飛簷配正紅圓柱，與中式四平八穩的建築結構結合，莊嚴肅穆，傳遞出妙不可言的和諧之美。

我是一個沒有藝術天分的人，去音樂會之前就預言過自己可能會睡著，兩年前看林懷民老師的雲門舞集就很不爭氣地睡著了。果然，今天再一次驗證，我就是一個俗人！但是沒關係，有這麼動人的音樂作伴，即使入夢，也是充滿藝術氣息的香甜美夢。

在台藝大目睹一群充滿夢想的人在舞台背後的汗水和淚水，感受台灣藝術高校充滿活力和創造力的校園氛圍，去音樂廳受莫扎特大師古典樂的音樂熏陶，真是很棒的體驗。感謝今天的經歷，讓我這凡夫俗子能跟藝術沾點邊，增加一點藝術仙氣！唔，我宣布，今天過後，我就是個藝術人了！

（廖小花／世新大學陸生）