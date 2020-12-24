無色覺醒》賴岳謙：回顧歷史侵略戰爭！外宣洗腦？掩飾真相？(圖/美聯社)

澳大利亞軍人曾經在2009年到2013年間非法殺害39名阿富汗人民的新聞，成為今年入冬以來，震驚世界的大新聞。

在人們心目中，由於西方大外宣長期洗腦宣傳影響，總有一種錯覺，誤以為只是要白人為主的西方國家，必然是文明、先進、講究人權、自由、民主，其實澳大利亞軍人屠殺阿富汗平民的新聞恰好粉碎了這個假象，也恰好劃開一道破口，讓世人重新關注西方國家軍人暴力慘無人道的真實情況。

早在2015年，德國媒體就曾經揭露以美軍為主的西方盟軍曾經在二戰末期佔領德國期間，凌虐了86萬德國婦女及女孩，甚至也有男人及男孩受害。除了蘇聯控制的德國東部，德國歸英國、法國和美國佔領的地區也發生大規模性侵事件

來源指出，二戰時期美國派遣軍隊進入歐洲，據信有五萬名美軍官兵成為逃兵，他們曾在歐洲犯下許多罪刑。美軍在二戰犯下的對非戰爭人民戰場暴力記憶逐漸模糊，然而二戰以後美國發動的幾場侵略戰爭中，對非戰爭人員、對平民百姓犯下的殘酷罪行在人民心目中的印象仍然難以抹滅。

根據一項統計數字顯示，從1945年9月2日也就是二戰結束到1975年4月30日，越南戰爭結束這將近30年間，戰爭造成了800萬平民的死亡。越戰結束後，越南一片斷垣殘壁、滿目瘡痍的破敗景象，越南受戰爭影響波及，留下了100萬孤兒、200萬寡婦、50萬人成為殘障、70萬婦女淪為娼妓。

美軍的暴行不只在德國，不只在越南，甚至在他亞洲堅定的盟友日本，也屢見不鮮。1995年9月三名美軍在琉球、性侵虐待一名當地小學女童，引爆琉球當地民眾強烈不滿，要求駐日美軍撤出琉球，但是依舊無法改變美國傲慢蠻橫的粗暴行徑。

2016年3月，一名美軍士兵在琉球把一個來自日本福岡的酒醉女遊客強行抱回房間性侵。幾乎在同一時間，在光天化日之下，在美國飛往日本東京的飛機上，一名美軍軍官對鄰座的日本女生性騷擾。這些美國大兵是有什麼心理疾病嗎？美國人，西方教育之下的人，真的就比較清高、比較優質嗎？

在戰爭狀態下，軍人的心理會因為處在生死交關，兵凶戰危的緊張狀態下異於尋常，就以美國大兵來說，和各國軍人相比較，美國軍人的薪水待遇，退伍退休金相對較優渥，但是軍隊並不完全靠薪水、靠鈔票。軍人的生理素質、心理素質如果不平衡，有所偏差，就容易犯下戰爭罪刑。