依據國家發展委員會2020年8月「中華民國人口推估（2020至2070年）」資料，我國粗出生率與粗死亡率曲線將於2020年交叉，2020年後，粗死亡率將大於粗出生率，人口將由自然增加轉為自然減少；至2070年粗出生率將降至0.5％而粗死亡率將升至0.7％；人口總數將自2019年最高峰2,360萬人，降至2070年1,449～1,716萬人，約為2020年的60％至70％；1993年老年（65歲以上）人口占總人口比率已達7％，進入高齡化社會後；2018年進一步超過14％轉為高齡社會；預估2025年將超過20％成為超高齡社會。

2020年我國老年人口占總人口比率超過16％已達378萬人，已是高齡社會；預計2070年老年人口占總人口比率將升至40％左右；現在，社會總勞動力已不符產業所需，需被照護者又逐年攀升，早就已經引進產業勞工及看護工協助；依政府社福移工資料，我國2020年10月底外來看護工總人數有251,598人；養護機構看護工15,531人，家庭看護工236,067人。

2020年全球COVID-19疫情肆虐，我國看護工來源國因疫情管制有破口，造成國內看護工短缺；此外看護工來源國，也因產業轉型增加勞工需求，可能不再輸出勞工，台灣看護工短缺必將更為嚴峻；日本是全球高齡化程度最高的國家，照護人力不足也首當其衝，有鑑於此，日本積極發展智慧醫療，將科技導入家庭、照護機構，以減少照護人力需求，改變照護場所工作環境，期能吸引人才投入照護場所。

1995年3月1日我國實施「全民健康保險」，在全民健保施行前五年，時任立委的秀傳醫院黃明和總裁，預見全民健保施行，醫療器材需求必將大增，當時國內所有醫療器材幾乎皆由國外進口，國內電子、機械產業已有良好基礎，相信發展醫療器材產業必能成功，只要國產的醫療器材，達到國際標準且成本合理，國內的醫院將會樂於採用；他在立院提出加速發展醫療器材產業訴求，經濟部也呼應展開我國醫療器材產業發展規劃研究。

醫療法規為衛生署掌管，經濟部第一期只敢編列4,000萬預算，預備投入生理監視器研發；但有關研發機構，因擔心生理監視器衛生署無法驗證，無法取得使用證照而卻步，最後只能委請工研院機械所投入電動輪椅研發；還好，也因為有這筆研發投入，如今我國電動輪椅已位居世界領先地位。

30年過去了，我們醫療器材產業榮景如何？可以說並不怎樣？原因何在？因為不論該醫療器材有多好用、多創新，沒有驗證許可證書，醫生就是不能使用，當然沒有醫院敢買來使用，國內就沒有銷售紀錄證明，又如何外銷？那我們為何尚有醫療器材外銷？這些可外銷醫療器材都是有證書？這些證書誰發的？是有證書，是國內發的；國內發證機構為何能發？因這些醫療器材都已先取得美國FDA合格證書，再回台申請，美國都已准了，當然沒問題；我們不能責怪這些機構沒有擔當，實在是因為我們這裡沒有如美國FDA這樣產品驗證場域與人力資源。

智慧醫療在政府政策推動下，電子科技大廠都已積極跨入此領域，開發各式醫療產品與系統，但至今，產品與系統只是叫好不叫座，為何如此？問題也是產品與系統缺乏場域驗證環境。

在日本，政府協助提供業者產品與系統驗證場域，透過實際試用來改善產品設計與產品可靠度，最重要的是，也可以透過建立示範場域，進而建立銷售管道，以利後續推廣行銷之用。

2020年12月台灣醫療科技展中，台灣在醫療科技、人工智慧、電子醫材及生物科技都有展出，相關醫療器材聯網與智慧醫療解決方案都已成熟，加上台灣企業具有彈性、速度、品質、成本等優勢，又能以台灣做為練兵場域，以「內需帶動外銷」為策略，參與國際市場，但是再好的條件若沒有衛福部法規等的配合也是枉然的；若衛福部不知道台灣智慧醫療產業國際化所需的驗證環境，不能運用相關政策包括健保給付、國健署推廣、食藥署加速輔導認證等，又如何讓台灣醫院體系內的醫生認同及支持，又如何實現以內需帶動外銷的策略？

歷史是治療集體健忘症的藥方，人類的歷史是人類過去生活經歷的整體；知道過去的自己，以史為鑒，可以找到治療這集體健忘症的藥方；以史為鑒，我們需要政策引導、需要科技，建立智慧醫療產業，但更需要試驗場域引導智慧醫療產品取得合格證書。

過去經濟部成立「電子檢驗中心」，協助台灣電子業取得歐美等先進國家電子安全認證，才得以安全進入國際市場行銷世界；現在衛福部也正是成立「智慧醫療驗證中心」的時機，協助台灣智慧醫療相關產業，取得歐美等先進國家智慧醫療產品認證，也才有安全進入國際市場行銷世界的機會。