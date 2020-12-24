中美關係轉圜的理性呼聲漸起，人們卻失去了一位冷靜、溫和的中美關係權威觀察者、美國知名中國問題專家、哈佛大學退休教授傅高義於美國去世，享年90歲，他的去世，是中美兩國共同的損失。

傅高義精通中文和日語，一生足跡不斷、筆耕不輟。他曾針對中國社會做大量調研採訪，與各界交往廣泛，對政情、社情、輿情有深入瞭解和洞察。上世紀80年代，他深入廣東生活多年，走訪70多個縣，寫作了關於廣東改革開放的《先行一步：改革中的廣東》。千禧年後，他又傾注10年心血完成《鄧小平時代》，被《紐約時報》評為「迄今為止，中國驚人而坎坷經濟改革之路的最全面記錄」。

中美關係過去4年遭遇螺旋式下降，作為理性溫和的知華派，傅高義曾多次發聲，就中美武力衝突可能性與危害示警，呼籲中美當務之急是解決經貿、學術、媒體交流等基本問題，恢復官方抑或領導人的私下溝通管道。兩岸方面，他也曾在11月呼籲蔡英文不要只聽信美國單方面聲音，還要同時聆聽北京釋放的所有資訊，仔細解讀其中意涵，謹慎因應，來帶領台灣走向正確方向。

其言其行，不難看出傅高義的可貴之處。其一，設身處地理解對方行為邏輯的同理心。作為學者的他，較官員更富人情味，能透過與中國人大量的接觸，才能正確掌握、判斷事件的真相與原委。他在介紹《鄧小平時代》的寫作背景時曾披露，自己在中國積累資料的方式就是交朋友，讓對方慢慢瞭解自己的目的。不是判斷是非好壞，就是純粹瞭解。彼此對事物的看法並不都一致，但需要瞭解，特別是從對方的角度來學習。

其二，拒絕先入為主，堅持眼見為實。傅高義對中國的研究並非以經驗主義和定式思維為起點，而是通過腳踏實地的田野調查得來結論，從中國自身的環境和條件出發增加認知。實踐調研性的方法論，也令其能以相對客觀的態度看待中國的制度選擇、治理與發展脈絡。

其三，篤信遠離情緒的主導，讓交流溝通解決問題。無論是上世紀70年代末聯合費正清致信尼克森呼籲接觸中國，還是2019年7月在《華盛頓郵報》連署百名學者反對美國與中國為敵，傅高義始終都是對華接觸論的推動者。他認為，美國應承認中國對世界的貢獻，公平地對待中國。美中兩國的歷史任務是塑造一個國際新秩序，找到一種「競爭而非打架」的共存方式。即便分歧不能在短期彌合，也應當找到管控的方式，而非訴諸於宣洩情緒和挑動民粹。

傅高義是美國所謂知華派中的一位代表人物。與傳統海外漢學研究者不同，知華派不僅包含學界，也包含著商界等領域的人士。他們通過自身不同的方式影響美國的中國政策，甚至學而優則仕，進入政策制定層面。其根本目的，仍在於維繫美國自身的國家利益。因此，知華派並不意味著親華派，而更傾向於專業派和務實派。即便如此，當下反中大氣候下，他的理性聲音並未能掀起漣漪，甚至不得不選擇低調。

過往4年，美國官方重要部門中，傳統知華派學者專家及商界人士幾乎都被排除在外，華府多啟用意識形態優先者，對華實際情況知之甚少的右派。在中美人文交流領域，大陸學者無法進行互訪、留學生被拒於門外或遭盤查恐嚇、媒體記者遭簽證收緊和驅逐。一個日趨保守的美國，令人大跌眼鏡。在攻擊中國、惡化中美關係的過程中，美國自己的國際形象亦大受影響。

有分析認為，如今中美關係更值得擔心的，不是美國政府的意識形態掛帥，而是如傅高義一樣真正的知華友華派重量級人物的離去或噤聲。

美國的知華派學者橫跨各個時代，並不存在後繼無人的跡象。中美之間真正需要的，是恢復雙邊正常的交流管道，培養、鼓勵更多像傅高義一樣腳踏實地做田野調查的學者，能夠通過自己的眼睛觀察、記錄、講述，架起客觀、理性、溫和的溝通橋梁。中美之間如此，兩岸之間更是如此。