「國內疫苗研發進度落後，將形成國安問題」，台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎一語中的，對照歐美嚴峻疫情，台灣至今不僅研發落後，猴年馬月拿到疫苗都是未知數，不僅影響國人健康，更是國家災難。

猶記上月中旬，疾管署發言人莊人祥說，如果COVAX「守信」，最快明年首季台灣就可取得至少460萬劑疫苗，供230萬人施打。但國際疫情近期變本加厲，全球瘋搶之際，台灣能否如願得到「承諾」不無疑問。

台灣疫情初期防範得宜，獲普世讚譽，可惜缺乏前瞻視野，犯上前疾管局長蘇益仁所說「不主導研發還以法規管理」毛病，束縛了研發進度。如今歐美疫情急轉直下，台灣真能指望國際疫苗供應，外界都睜大眼睛看。

美國死亡人數逾30萬、歐洲飆上50萬，大國無不以緊急狀態狂搶疫苗。美國總統川普提出「曲速行動」，卸任前準備以行政命令要求輝瑞、莫德納大廠優先供應美國人民，剩餘再分他國。英美日大國已備妥20億劑，加拿大甚至每人可施打5次；大陸也宣布明年2月前，將完成施打重點對象5千萬人，新加坡更確認明年第3季全民接種完成。

台灣呢？台灣指望COVAX守信，但大國爭先恐後不會影響COVAX計畫嗎？近期且傳出該組織缺上千億資金，瀕臨瓦解。

英國出現病毒異變引恐慌，導致40國頒布緊急旅行禁令，讓英媒自嘲國際棄兒，同為亞洲鄰國的日本已修法，明訂接種為國民義務。如今，台灣再爆疫苗研發進度落後，台灣何去何從，政府能否給答案？國人健康是施政根本，疫苗落後自是嚴重國安問題。