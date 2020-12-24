知名廠商產品新貴派，威化夾心餅乾表面還鋪上一層可口的巧克力，樣子方正討喜，男女通吃、老少咸宜，長賣多年歷久不衰。政壇也冒出政治新貴派，然而，會暢銷嗎？

民進黨中執會通過隱藏版的「吳怡農條款」，修改《黨職人員選舉辦法》第9條第1項，「黨主席及縣市、直屬特種黨部主委選舉，如有重大情事，經中執會同意，不受入黨期限限制」。

吳怡農二伯是新系大老吳乃仁，政壇出道就是令人羨慕的行政院參議、國安會諮委，獲徵召參選立委挑戰國民黨蔣萬安高票惜敗而一戰成名。不過，漢光演習海軍陸戰隊溺水意外時的「表演說」，以及中共文攻武嚇「在家當兵說」，遭退輔會主委馮世寬評價「渣男」一枚。

吳怡農下一步挑戰台北市黨部主委、台北市長，如果要靠層峰特例拔擢未必有利。2018年雙北市長選舉提名就是小英欽定，改徵召蘇貞昌、姚文智參選，結果以破歷史紀錄的慘敗收場。

只能說人帥真好！政治新貴派在台北市不受歡迎，前車之鑑是國民黨連勝文，民進黨人不會忘了當初如何修理他吧！