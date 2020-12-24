連守253天無本土案例破功了，讓台灣的防疫神話再度歸零，衛福部長陳時中似乎自認還在神壇，面對外籍機師染疫暴露出民航局監督不周的破口，他睜一隻眼閉一隻眼，卻對疫調外洩，要求政風調查，防疫頻雙標，你還敢順時中嗎？

彭博資訊上月底彙整出「抗疫韌性排行榜」，列出全球最安全和最不安全的地方，台灣當時位居第3名，僅次於紐西蘭和日本，該榜單日前更新，台灣擠下日本，高居第2名。如此大內宣的好機會，卻被紐籍機師搞砸，害「佳玲」不見了。

搞砸的還有緊接而來的耶誕、跨年大型活動，中央流行疫情指揮中心趕緊和各地縣市政府連絡，敲定戴口罩、禁飲食的5大原則後，儘管有感染科醫師呼籲仍有群聚感染的風險，指揮中心還是拍板准許。

或許怕掃了民眾遊興和憂心經濟受影響，指揮中心把風險甩鍋給縣市首長和民眾。就像開放萊豬進口，蔡英文總統說，「美牛美豬的開放，是讓市場多一個選擇，並不是要求國人一定要食用。」政府只需公布有本土案例，其他的民眾一切就自求多福。

但沒想到指揮中心提供的確診者足跡居然有A、B版，北市議員徐巧芯拋出的新版，連店家和日台交流協會都承認有消毒，陳時中卻說，疫調資料是否公開都由指揮中心決定，還要記者不要問，官威嚇人。

原來，當初讓陳其邁名揚海外，用大數據在1天內完成郵輪乘客的電子足跡地圖，並對曾有接觸郵輪乘客的62萬名民眾，發送細胞簡訊的論文疫調資訊，是只准州官放火，對民眾卻選擇性公開。

蔡總統說，指揮中心必須秉持公開透明原則，讓國人能隨時掌握訊息，提高戒備，陳時中卻憂心公布足跡會造成更大恐慌，想必低估了民智。