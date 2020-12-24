朝野因為萊豬在立法院對決的關鍵時刻，恰巧台灣253天本土零確診破功。台灣女性因紐籍機師感染而成為本土確診首例或許只是巧合，但是從整個蔡政府與中央流行疫情指揮中心的應對，卻不免讓人嗅到一絲政治味。而經過這一番轉折，原本這周新聞關注的焦點「自然地」出現變化，讓人不禁懷疑政府是否試圖利用疫情資訊來移轉萊豬的焦點，降低闖關的傷害？

一周前，立法院決定加開院會處理萊豬相關行政命令的表決大戰，就算大家對於最後結果都心裡有數，但雙方仍積極為最後攻防的大戲進行準備醞釀。19日國民黨表示將與民間團體一起繞行立法院，抗議萊豬進口。不料，20日紐籍機師確診，同機3位機師群聚感染已讓國人感到不安，但22日機師友人成為首起本土案例，防疫正式出現破口，全台立即掀起新一波對疫情的憂慮。加上歐美日韓等國入冬後都出現新的染疫潮，英國新變種病毒的肆虐，過年返台國人增加等，讓整個社會的焦點立刻轉移到疫情之上。

疫情風險急速升高，也牽動媒體關注的焦點。這幾天媒體關注一開始鎖定廣明女員工究竟何許人，其與紐籍機師的關係究竟為何？甚至更八卦地追蹤紐籍機師的私生活，網路還張冠李戴地瘋傳廣明女的照片。花邊八卦暫告一段落後，讓民眾恐慌感加劇的消息開始出現。22日疫情中心公布與匡列與廣明女接觸者171人一採陰，但是親密接觸者27人中，有人出現「症狀」，但二採的結果，要隔天才知道。23日公布有症狀的有4人，都二採陰，但是原來接觸者變成173人，170人雖採陰，但卻有3人檢測中，要再等一天。於是一天接一天，每天都有新的未知危機。當民眾憂慮感浮現後，紐籍機師疫調足跡到底為何，去過哪些店家，又成為民眾和媒體關注的新焦點。而此刻萊豬議題已完全被邊緣化。

疫情升溫讓原本反萊豬動作的節奏大亂，國民黨預計舉辦的遊行活動更因要實名制登記而被迫取消。而蔡總統在24日下午似乎有親上火線帶風向的味道，不尋常地針對疫情向國人喊話，反而對萊豬一事隻字未提，雖然是為安撫人心，但卻如雙面刃般，更加深民眾對疫情升溫的恐懼。

政府獨家掌握疫情資訊，本應開誠布公，且在資訊的公布上不該存有政治操作的私心。本土破口的出現，也許是巧合，但是政府是否利用了資訊揭露的時機與步調，或利用民眾的恐慌與疑雲，來引導民眾視聽，就是大家必須嚴格檢視的地方。特別是疫情中心對於紐籍機長疫調足跡的資訊多所保留，不僅陳時中對記者的詢問倨傲回絕，更啟動政風調查內部洩密，此舉與過去鑽石公主號與敦睦艦隊公布疫調足跡的做法大不相同，反而更增國人疑慮與恐懼感。

蔡總統對國人喊話也強調「資訊越透明、防疫越有效」，陳時中不知聽到了沒？至於民進黨的萊豬大戰，在最後一刻靠著疫情升溫的焦點轉移，降低民意與輿論阻力，但這只是一時的，對萊豬的不滿不會消失，只會繼續地累積，等待日後一道火苗出現，終將徹底引爆！

（作者為國家政策研究基金會副研究員）