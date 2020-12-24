新冠肺炎為國際傳染病，不要以為台灣是海角一樂園，就想自外於國際疫情。防疫初期的成功，部分由於全民的防疫意識、媒體的督促、關口的緊閉，但老天爺的庇佑仍是台灣前期防疫成功的關鍵。因為依據歷史的記載，以鎖島來防止傳染病入侵，頂多只能延緩，無法杜絕入侵。

所以台灣真的不該以防疫前期的成績自滿，老天爺的庇佑是沒法永遠掛保證的。防疫政策一定要隨著疫情波動而調整，才能打贏詭譎多變的新冠世界大戰。

其實台灣的檢疫體系並不完善，沒有快篩能在關口第一時間篩查出病人，只好以延長旅客入關時間14天來緩頰，讓政府有更多時間來篩查旅客，但政府並沒有珍惜。居檢期間除非特殊族群或出現症狀者都不篩查，政府又一次失去及早偵測出病人的機會。

紐籍機師的事件不應怪罪優惠機組人員的3天居檢太短，如果能在3天內每天篩查一次再自主健康管理，應該也不會出現今天的局面。所以入境居檢的改革不是把每個族群都打成必須14天居檢，而是擴大外交泡泡、商業泡泡，讓更多國人能享受泡泡待遇，但在縮短的居檢時間內必須天天接受篩查，3次陰性就能開始自主健康管理。這才能有效兼顧經濟與防疫。真不明白中央疫情指揮中心為什麼老不開展，只會死守14天，任令造成防疫破口。

案771在驗出陽性時已距離接觸指標病例15日，表示最長可能有15日無防護傳染期。這時的社區感染爆發風險，遠比註記了居檢或自主健康管理的違規者來得嚴重，因為在感染初期的暴露，感染風險遠高於末期。當我們的步伐已經邁入社區感染時，思想也必須同步前進，不能再一圈圈的找接觸者，因為找的速度絕對趕不上擴散的速度。案771的接觸者，一步到位的「清零」篩查才能確保不會走上香港「剪不斷，理還亂」的窘境。

台灣這次的社區感染病例已經上了國際版面，將來的處置及疫情走向一定也是國際媒體關注的焦點。指揮中心的後續防疫作為都是在寫歷史，而且是「現世報」馬上會有結果。千萬不能再做有限度的接觸者篩查，這次可能是最不容易隻手遮天的一次。

社區感染案例的出現，雖然不一定會出現社區感染爆發，但也是醫療機構動員準備的起點。因為台灣無能力新建大量方艙醫院，只有依靠現有床位更合理的運用來因應可能的大量傷患。因應所需的人力、物力與政策規畫現在就必須開始。

居檢及早常規普篩、接觸者清零篩查、醫療動員演練是各國因應社區感染病例及可能的社區感染爆發的經驗作為。台灣應該多跟別人學學，就社區感染爆發的經驗來說，台灣還只是個實習生呢！

（作者為醫師、退休基層公共衛生人員）