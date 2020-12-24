民進黨甫剛召開中執會修正《黨職人員選舉辦法》，通過降低參選地方與中央黨務人員的門檻標準，授權中執會同意可不受入黨時間限制。黨主席蔡英文藉由修改選舉遊戲規則，宣稱此利於政治人才甄補，可吸納年輕政治世代參與黨務；且參選資格放寬可擴大至黨主席。黨內派系批評這是「因人設事」、黨主席介入派系權力鬥爭及激化派系間政治衝突，影射此量身訂作為「吳怡農條款」。

這排擠其他派系參選市黨部主委或未來成為台北市長候選人機會，形成不公平競爭，種下黨內派系政治紛擾根源。同時，恐加大跨世代政治權力競爭及衝突；甚至可能激化黨內政治天王總統競選之安排。通過「吳怡農條款」具有特殊權力運作之政治意涵，包括強化黨中央對地方人事主導權、對泛綠政黨盟友產生磁吸效應，及對國民黨產生政治人才吸納的排擠、示範效應。

首先，強化中執會人事決定權力，強勢主席透過派系共治操作政治聯盟，垂直掌握地方黨部運作。此次擴大中執委對於入黨年限不及2年而開放其參選縣市黨部主委資格，主要是依據中執會擁有「議決重要人事案」，但此規定相當模糊，並未明確界定何種類型職位，這形成黨中央強行介入地方人事安排，強化對地方黨部人事主導權及垂直管理，提升中央對地方事務權力介入。

其次，對泛綠友黨政治聯盟產生政治吸納磁吸效應，具有「招降納叛」、海納百川之作用。這激勵年輕政治世代參與民進黨或成為其政治盟友，例如原為時代力量林飛帆加入黨後立即任黨副祕書長、社民黨主席范雲成為黨不分區立委。而當入黨2年資格降為中執會同意，卻不受入黨年限條件限制，年輕世代的副祕書長林飛帆、吳怡農若能取得中執會同意，也具有資格角逐台北市黨部或其他縣市黨部主委機會。此外，退出時代力量的立委林昶佐、前立委洪慈庸則與民進黨保持政治聯盟合作關係，如入黨經中執會同意亦可參選地方黨部主委及其他要職。若是這樣做法形成一種慣例，勢將變成黨中央主導凌駕於地方黨部自主性運作；而政治吸納或招降納叛政治人才，恐與長期經營基層社會之地方派系產生權力競逐衝突。

再者，蔡英文結盟黨內優勢新潮流系，試圖壓制其他派系，這可能導致新系權力擴張，威脅其他派系生存發展。北市黨部主委競選對手，原是綠色友誼薛凌及海派、黃承國中常委系統支持王孝維，因爆發賄選案而暫停、後雙雙宣布退選。北市黨部長期為黃承國所掌握，儼然成為獨立王國。此次蔡英文藉由聯手優勢派系之新潮流，透過修正地方黨部主委選舉辦法，若能成功運作中執會而獲同意所屬提名人選參選而當選，不僅改變地方派系政治生態，達到駕馭派系衝突目標，也排除特定地方派系對地方黨務之壟斷。「吳怡農條款」成為黨主席控制派系權力衝突的利器，然卻更膨脹新系在北市的攻城掠地，破壞原派系權力政治之平衡。

最後，民進黨對年輕世代加大政治籠絡，彰顯其為年輕政黨形象，也加深標籤化國民黨為老化世代政黨認知。相對於國民黨員競選地方黨部主委，不僅黨齡資格須2年及曾任執委、評委等政治歷練，其政治實務經驗及訓練較為完備，幾乎95％國民黨員並無參選資格。當國民黨候選人尚列序於「論資排輩」，難以空降快速搭便車時，年輕民進黨政治世代已躍躍欲試於權力遊戲中。

此種極具政治權術之便宜行事做法，無異是激勵有企圖心政客，忽視基層社會、深耕社區經營；而直走上達天聽高層路線。此種由上而下忽視「群眾路線」的政治吸納策略，其代價是將政治實踐轉向娛樂化、媚俗化，忽視制度建構及有效良善治理能力培養。長期而言，有損台灣民主政治發展。

（作者為佛光大學公共事務學系助理教授）