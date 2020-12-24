《食品安全衛生法》第46-1條是公訴罪不能撤告，蘇貞昌院長當過律師應該知道。衛福部長陳時中的父親是著名的民法教授陳棋炎老師，他也應該知道。

既然都知道，為何還要誤導人民？因為這個政府正在塑造一種全民的心理氛圍，姑且稱為噤聲不語的寒蟬效應與歌功頌德的馬屁文化，衛福部以《食安法》告發蘇偉碩醫師就是證據。要提告是因為要拍馬屁，希望不同意見的人閉嘴，要撤告則是因為捅了婁子，要找台階下。

試想，如果不是警局明知夜間不得訊問，卻發通知要求聖誕夜晚上10點要到警局應訊，如果不是蘇醫師揚言將傳喚蔡英文當證人，我們怎會知道有位蘇醫師曾說過萊劑比搖頭丸毒250倍？

可大膽斷言蘇醫師之後一定不起訴，因為《食安法》第46-1條規定「散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。」，規範客體是「食品」，且需要該謠言足生損害於公眾或他人，而對「食品」的定義依同法第3條第1款規定是指「供人飲食或咀嚼之產品及其原料」。請問，蘇醫師說的「萊克多巴胺」是產品？還是食品原料？明顯都不是，則犯罪客體構成要件顯不該當，根本不可能成罪。反觀，新聞局長丁怡銘公開記者會說皇家牛肉麵店用萊牛，這確實是食品，但丁怡銘不是被公務員告發，而是被網友提告，最重只是三日拘役，兩案比較，孰輕孰重，高下立判。衛福部依《食安法》有提出告發義務，竟然放丁辦蘇，明顯是官官相護、恐涉瀆職。

據統計2019年警方依《社維法》第63條移送案件數151件，較2018年21件暴增7倍，且不罰案件109件，高達7成2。今年1至5月已經移送233件，比前年總案量多出82件，如果加上黃智賢批評政府、民眾質疑口罩等防疫措施、討論中天關台、蘇醫師等移送案，已突破300件。這些案量大增，加上NCC要訂定「數位通傳法」等動作可以看出，蔡政府正企圖用國家機器輾壓憲法賦予人民言論自由的權利。

在今年7月仉桂美、包宗和監委調查「蘇宏達教授臉書評論故宮遭移送《社維法》散布謠言案」報告中，提到「非憑空捏造事實」、「個人意見及評論屬言論自由」、「言論不足以影響公共安寧」、「警察機關應善盡舉證責任」4項移送原則。對照目前大多數被移送案件，除非是虛偽捏造，否則多為對於公共事務所發表之意見及評價，縱使發表之用語較為尖酸刻薄或甚為負面貶抑，政府仍應有雅量、有耐心予以說明澄清，因為，這畢竟是憲法所保障之言論自由。只是，當阿中部長被逼說出「應該」是我決定，且「有選擇性提告」後，難怪網友說「只准州官放火，不准百姓點燈」。

雖然刑法第127條規定有濫權追訴罪，《國家賠償法》第13條也規定如果濫權追訴侵害人民自由或權利，經判決有罪確定，國家應負賠償責任，但鮮有賠償案例。而人民因為政府的胡亂移送及告發，卻已身心俱疲，不敢再多發一語。沒有批評的政府就沒有進步，深陷綠色恐怖網羅中的全民，是否發出怒吼，要求修法限制政府不得胡亂移送，有待全民共識及努力。

（作者為律師）