台中捷運從11月21日試營運時因車廂連結器軸心斷裂重大事件，暫停試營運已超過1個月，負責製造的日本川崎重工，終於在12月21日首度對外說明軸心斷裂原因是組裝不當，並承認斷裂的軸心的確是中國製造，未來新的軸心會改成法國製，預計能在明年2月9日完成改善，台中市府則表示雖然尊重川崎的調查結果，但何時通車還是會交由專家學者組成的捷運故障審查委員會決定。

12月22日台北市政府捷運工程局長張澤雄則破例到台中市議會說明軸心斷裂故障處理情形，在議員相繼質詢過失歸屬時，市長盧秀燕一急回答「我們有過失、錯在我們相信履勘委員，因為中華民國的法律機制，就是透過履勘委員履勘後就可以通車」，這段話引發爭議，但也凸顯中捷之三方合約相關權責介面不合理之處，建議當初簽訂合約的交通部、台中市府、台北市府之三方，應共同合作釐清軸心斷裂的真正原因並找到徹底改善方案，確保中捷安全無虞，才符合全民之期待。

首先應了解負責之廠商為避免擔負更大責任減少後續賠償，很可能避重就輕只談軸心組裝不當，淡化真正問題。因中捷綠線之中運量系統所設計之車廂長22.17公尺、寬2.98公尺及高3.78公尺，比以往的自動駕駛列車車廂大，因是二節車廂一組連結器之自動駕駛全新設計，讓軌道界質疑中捷是不是成了試驗白老鼠？猶記台北捷運木柵線在27年前也因為設計使用的電聯車，在法國是2節車廂為一單位行駛，到了台北改成4節車廂，因系統整合出狀況，導致兩度火燒車及電聯車爆胎等重大事故，機電商馬特拉在營運2個月後還無預警撤離，最後還被馬特拉以木柵線土建施工延誤向北市府求償，法院判賠16億元全民買單。

因此中捷綠線應切記同是中運量新設計車廂連結、自動駕駛、未經營運驗證可行的北捷木柵線，當初被國外廠商當成新試驗失敗的痛苦經驗，應從整體車廂在行車環境最大載重之實際受力情況，重新檢討包括連結器軸心尺寸、材質及能承受之材料強度等車廂設計標準，此外也需檢視軸心製造、組裝及自動駕駛行車過程之受力變化等層面。負責廠商應提出完整報告及檢驗說明，並提升審查層次，由交通部路政司、北捷與中捷共同組成審查委員會，合力審查釐清真正問題找到徹底改善方案。

這次重大事件，也充分反應北捷局在捷運系統招標規範制定及審查檢驗機制均有不足，亟需調整改善；而台中市政府初勘、交通部履勘及捷運IV&V獨立第三方單位查核、檢驗與認證機制，亦必須重新檢討。建議應從問題導向方式就各項可能風險，審慎檢視相關文件報告並要求重新測試檢驗，避免在通車壓力下只能進行形式上審查。

今後各項捷運建設都可記取這次中捷事件的教訓，從經驗中學習，化危機為轉機，達到捷運安全永續營運之目標。

（作者為消基會交通委員會副召集人）