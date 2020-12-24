民進黨政府開放美國萊豬進口不區別、不設防、不標示、不控管，遭到全民大反彈，但霸道執政的民進黨政府仍然妄自利用國會優勢，24日悍然通過萊豬9項行政命令。從各項民調來看，這回民進黨大大失分，孱弱的國民黨似乎撿到槍，士氣、鬥志與聲望可望提升。

去年總統選戰，民進黨以親美為一把大槍，主打美台關係提升，這次為取悅美國而主動開放萊豬，但被國內民意打得滿頭包，緊抱美國驕其國人的這把槍生鏽了；民進黨的另一把槍是煽動反中、抗中情緒與聲援香港、反對一國兩制，現在隨著中國大陸抗疫績效顯著、香港情勢趨穩以及美中關係趨緩而威力大減，反中這把槍也生鏽了。

無法再從美中衝突謀利

民進黨背棄自己的一貫主張、背叛自己標榜的核心價值、背離人民的安全期盼，已使聲望直直落，民眾與在野黨也不會自此休止抗爭，反萊豬的怒火必然繼續延燒。隨著拜登將上任，美中台三角戰略關係也即將質變，民進黨政府過去幾年面子、裡子兼得的對美、對中政策難以持續，國內的民心向背將逐漸扭轉，民進黨再不改弦更張，幡然調整失衡性的三角關係，同時一改傲慢執政的作風，謙卑面對人民，尊重在野黨與公民團體，則勢必回到2018年為民眾所厭惡的情況，而在選舉中遭受崩盤式的挫敗。

民進黨政府強推萊豬，明顯低估了人民的反彈力量，低估了國民黨自我改造後絕地求生的昂揚鬥志，同時高估了美國影響國民黨與塑造民意的能耐。對於美國，蔡政府臣仰過度，也寄望過深，誤以為憑藉能顛倒黑白為政策辯護的本事，及強大的文宣攻勢與網軍翻雲覆雨的攻防能力，決策之前毋需溝通、協商、遊說，遭遇強大反彈之後毋需讓步、調整、妥協，所以硬幹到底，強渡關山，毫不節制地揮霍民意資本，結果成為重災戶，執政基礎逐漸崩解。

民進黨政府誤以為本錢雄厚，有美國撐腰即可無所顧忌，有恐中拒統民意即可壓制在野黨，有817萬選票即可高枕無憂，殊不知地殼已經改變，美中台關係即將丕變，即將交棒的川普政府不可能在經貿關係上回饋台灣，拜登政府亦無意與任何國家簽署經貿協議，難怪反對萊豬的民意一路衝高到7成左右，而且能量猶在累積中，連民進黨執政的桃園市等縣市也反對萊豬，民進黨的支持面與基本盤已受重大衝擊。

台灣內外環境快速變動，民進黨仍懵然無知，國民黨則在重創之後力求貼近民意，調整政策與作風，一方面在兩岸關係上重新定位，隨著台灣的國際地位、國共互動與國內政治情勢而靈活調整，既不抗中、反中與仇中，更不願充當美國馬前卒。

反觀民進黨政府為了親美寧願犧牲國人健康，甚至愚蠢地將台灣前途押在美國單一政黨與領導人身上，如今拜登勝選，台灣卻可能為民進黨的愚蠢而付出代價。軍購不以財政負擔能力與實際需求為考量，卻對美國的要求照單全收，甚至在美國施壓之下，不惜採購美國武器而將已發展的武器停產。隨著美國政權更迭，美國與中國的戰略競爭關係將回歸「有衝突、有合作；有對峙、有協商」，台灣過去3年的棋子紅利將消失，因美中衝突而吃香喝辣的好日子即將過去，再偏執蠻幹下去，必然遭受民眾唾棄。

反中不再是選舉萬靈丹

一個對於人民安危與台灣長遠發展有責任感的政府，理應全局觀照，對於外在潛在的機會與威脅一體關照，對於自身的優勢與劣勢客觀理性衡量，而不要昧於外在強勢變動不居的發展，不要怯於改變不得人心的政策，更不要耽於民意支持穩如泰山的盲點與陋見中。

經過美豬一役的上半場之戰，民進黨政府必須仔細算計自己只有失分而沒有得分，國民黨得分多而失分少，兩黨強弱分明的態勢已經大幅改變；再看看外在情勢，在美中激烈對抗中撿拾稻穗的時代將過去，在民眾被煽動起來的反中情緒中數選票的日子也將告退。民進黨2018年敗選的創痛並未復原，豈能輕忽忘懷而再次引火自焚？