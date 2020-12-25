無色覺醒》賴岳謙：風雲覺醒，千秋絕響。驀然回首，唯有初心。

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第791集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「風雲覺醒，千秋絕響。驀然回首，唯有初心。」

《無色覺醒》驀然回首，唯有初心。

台灣有近94%的絕大多數人屬於無黨派、無色彩，愛台灣就要讓人民過好日子。「無色」代表沒有特定色彩的這群人，「覺醒」代表不被藍綠牽著走，我們人民要走自己的路！

雖然你可能會有政治傾向，但是不一定會加入政黨，這代表我們很自由，為什麼還要被僅占人口6%（民進黨約1.3%、國民黨約4.7%）左右的政黨參與者綁架？

仔細想想，歷經數十年政黨惡鬥，我們是否養成了一種習慣性思維，不知不覺跟著這群人選邊站，陷入非藍即綠或泛色的無限循環？

今天，我們不得不中斷這種惡性循環，打破藍綠惡鬥的慣性思維，為自己與後代子孫走出一條康莊大道。

我們要喚醒台灣所有民眾，尤其是沒有特定色彩的無黨籍選民，讓大家共同思考如何做對全體民眾有利的事，謀求總體之最大幸福，這就是我們現在要推動的「無色覺醒」。

我們有一個想法，做這樣一個節目，建立一個平台，邀請學者專家、各領域人士，在這裡談談自己的經驗觀點、各抒己見，排除政黨視角，以真道理性的無色立場評論政治，集合眾智、集思廣益，開闢一條新道路。目的只有一個，就是要讓台灣人民過好日子。

《真道理性》風雲覺醒，千秋絕響。

這是主講人賴岳謙教授，在這個節目視頻服務的最後時刻，也就是為各位錄製無色覺醒的最後一集。以下口述內容，為賴教授的真情告白分享。

《感謝紛絲不離不棄》

「我在無色覺醒這兩年五個月的時光，很快的就過去了，頭髮也越來越斑白了，臉上的皺紋越來越多，黑斑也越來越多，手上的老人斑也慢慢的在浮現，所以這是有一些感傷。」

《關注國際新聞議題》

「但是我也很高興，也很開心，有這樣的一段時間，跟我們的觀眾朋友，能夠這麼的密切的接觸，常常在這個視頻中，跟你們分享。我在學習過程中，在觀察、分析、了解國際間大事的發展過程中，我所看到的，我的想法、我的研究、還有我的預測。也很感謝，目前我的預測的失敗率是比較低的，準確度還可以，所以沒有誤導我們的觀眾朋友。」

《銘謝幕後工作團隊》

「我當然更感謝我的工作夥伴們，有好幾位夥伴不離不棄，從我到這個視頻來服務，共同開發無色覺醒頻道，我們經過很多次不同的轉型，我們有很多的討論，有很多的設計想法。」

《轉型新媒視頻挑戰》

「雖然我們的設備不夠好，我們的機器也很少，但是我們的工作團隊，尤其是幕後的這些無名英雄，他們是沒有在鏡頭面前的一群工作夥伴團隊們，他們克服各種困難，物質條件確實不好，機器設備真的老舊，然後也不夠，不過他們想盡辦法解決這些問題，解決這些技術設備的所有的問題。他們一心一意的就是想把節目做好。我覺得勤勤勉勉，也很認真，也很努力了。」

《深度內容觀點評論》

「我們這個節目，要把它做上軌道，您如果還有印象。我們以前有白色的，我們有站著的，我們有好多不同的來賓。然後在不同的階段，然後談不同的議題，我們各種方式，都一直在不斷的求新求變，我們就是希望能夠帶給我們的觀眾，一直有耳目一新的感受，或是讓我們的觀眾能夠有更多的享受，這是我一直很努力的，也是我們整個團隊都很努力了。」

《訂閱累積黏著度高》

「那現在訂閱累積達數十萬了，這樣的一個好朋友的，這樣的一個粉絲，我們更希望後面的，來負責這一塊園地的，他們繼續的把它經營好，最高的目標，能夠破百萬。」

《目標成效沒有設限》

「我記得剛拿到YouTube的那一個十萬人訂閱人數獎牌的時候，我們團隊就說，下一個獎牌一百萬，然後一千萬，他們甚至還跟我說，賴教授，你知道他們有的是鑲一個黃金的，還有鑽石的。所以那時候，我們就有一個立志，那當然現在很可惜，我要先離開這樣的一個園地。」

《理性支持覺醒園地》

「不過，愛護我們這個園地的好朋友們，麻煩你們繼續的堅守在這個園地上

，因為會有更優秀、更傑出、更好的分析、更好的講評者。他們會到這個地方來，為你們服務。」

「超越黨派 無色覺醒 新聞也可以這麼看，我是賴岳謙，我在無色覺醒，謝謝各位。再見。」……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！