四年一度的全國科學技術會議甫於日前落幕，根據《科學技術基本法》之規定，大會結論將做為未來四年我國整體科技政策施政方針。本次全科會以打造台灣2030創新、包容、永續三大科技願景，強調以創新思維，利用科技解決國家發展問題，同時倡議包容與永續理念，以回應不同族群與世代需求，為台灣永續發展奠基。

雖然近十年來歷次全科會討論主題皆環繞在人才、科技前瞻、經濟創新與社會發展等議題，但隨著科技進步與國內外環境的快速變遷，各項議題所著重的內涵已截然不同。相較於前幾次全科會，此次大會的一大亮點是：透過公民共同參與方式，從社會、技術、經濟、環境、政治五大面向，以兼具歷史感的眼光，剖析戰爭世代（1950前）、戰後嬰兒潮（1951-1970）、千禧世代（1971-1990）及數位原生世代（1991後）各自成長過程中所處的外部環境，除有承先啟後的意義之外，更凸顯出逾半世紀以來科技如何加速改變我國的社經面貌。

此次全科會議題設定，以蔡總統第一任任期中所提出的5+2產業創新計畫，以及今年連任就職演說時所提出的六大核心戰略產業為主軸，探討確保人才供應、厚實科研能量、擴大經濟價值及實現宜居社會等四大議題。相關議題看似多元繁複，但歸根結柢，所有攸關我國未來發展的機會與挑戰，關鍵核心在於我國當前所面臨的科研人才短缺問題。

前Google台灣區董事總經理簡立峰在本次全科會引言時，對我國科研人才現況有一段生動的描述：「我們所面對的問題似乎愈來愈多，但我們的科研人才卻愈來愈少」。確實，倘若檢視我國近年科研人才的供給變化趨勢，相信多數人都會感到憂心。根據教育部統計，2008年我國大專院校在校生人數有133萬，2018年已降至124萬，預估2030年將進一步銳減至89萬。學生人數的急遽下降，除了衝擊大學招生，亦連帶使得我國科技與產業發展所需的人才供應拉起警報。

另一方面，我國科學、技術、工程與數學（STEM）領域畢業生人數已從2008年12萬人降至2018年9.7萬，以我國多年來超低生育率進行研判，預估到2030年，我國STEM領域人才恐將出現嚴重的斷層。人才短缺問題若無法獲得有效解決，2030年我們能否實現政府所擘劃的美麗願景，將成為一大問號。

日前瑞士洛桑管理學院（IMD）公布《2020年世界人才排名》報告，台灣在63個受評比國家中，排名第20名、位居亞洲第三，且優於中國、日本、韓國。然而，檢視亮眼排名背後的線索可以發現，相較於其他領先國家，我國的公共教育支出規模偏低、人才外流問題嚴峻、企業在吸引人才與留才的努力亦相對不足，顯見政府與民間在資源分配與營造友善人才發展環境上仍有很大的努力空間。

關於我國科研人才發展問題，我們提出以下三點建議，希望做為此次全科會人才發展策略的補充：第一，打造女性科研人才友善發展環境。我國STEM領域碩博士畢業生以男性為主，女性人數占比長期偏低，僅約兩成左右。更重要的是，受到傳統觀念及社會文化對女性在家庭中所扮演的角色期待的影響，女性科研人才容易因為家庭因素而被迫中斷科研工作，這是我國珍貴科研人才的漏損。建議政府可以帶頭做起，在制度上給予女性科研人才更多的彈性和補助措施。例如對於有育兒需求的女性科研人才，在預算上給予支持。美國在台協會今年六月發布的《人才循環大聯盟白皮書》即指出，政府與企業在政策上應協助在職工作者實現工作與生活的「整合」而非「平衡」，此觀點值得重視。

其次，企業應主動承擔人才培育責任。長久以來，產業界對於人才短缺與學用落差問題頗有微詞，然持平而論，政府預算有限，如無民間資源的協力配合，單憑政府之力，恐難扭轉當前我國科研人才的發展困境。行政院日前通過「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」草案（教育沙盒），現正於立法院審議中，政院期待透過制度創新與法規鬆綁，公私協力共同培育國家重點領域所需之人才。然近日媒體報導政府希望優先成立的半導體學院的企業募資情況不甚理想，倘若被稱為護國神山的半導體產業人才培育都如此困難，實難期待其他重點領域的產學共育能夠順利推展。人才培育的效益多為企業所享有，企業應展現更積極的態度，共同投資我國科研人才。

最後，政府要加速處理大學退場。近年大學因招生不足而傳出關門倒閉的消息時有所聞，國內目前已有多所大學經營困難，政府應積極介入協調，引導後段班大學加速退場。若寄望大學能自行解決退場問題，無異緣木求魚，不僅有損學生和教師權益，政府每年亦需持續投入大筆經費補助可能退場的大學。目前各大學皆受經費不足所苦，政府資源分配時要選擇與聚焦，我們沒有多餘資源可以浪費。

(工商時報)