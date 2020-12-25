雖然今年全球飽受新冠肺炎肆虐，不利經貿談判，但區域經濟整合並未因此而降溫。

美國繼續以擺脫傳統FTA模式，由美國公平的角度，要求各國簽署協定。今年美日第一階段貿易協定及數位貿易協定、美中第一階段貿易協定，以及美墨加貿易協定先後生效；另外美國也與英國展開貿易協定談判。

亞洲最受矚目則是區域全面經濟夥伴協定（RCEP）的簽署。雖然由開放程度及範圍看來，RCEP並非高品質FTA；不過RCEP 整合了東協4個對外FTA，有助於促進區域內貿易便捷化。RCEP 也是第一個由亞太地區國家自行建構的巨型FTA；另外目前東協也準備與歐盟恢復過去中斷的FTA談判，態度非常積極。

中國在RCEP 簽署後，又表示將考慮加入原先不感興趣的跨太平洋夥伴全面進步協定 （CPTPP）。CPTPP 原先因美國退出而失色，卻又因中國的表態而受到矚目，未來發展值得關注。

除了巨型FTA，亞洲國家也紛紛建構雙邊FTA，例如韓國正與以色列、柬埔寨進行FTA協商；中國也沿「一帶一路」軸線拓展FTA網絡，並持續與既有FTA夥伴展開FTA升級談判。另外由於數位貿易興起，亟需建立貿易規範，以新加坡最為積極，已與澳大利亞、紐西蘭和智利完成數位貿易協定之簽署，與韓國正在進行數位貿易協定談判。

英國雖然脫歐，但與歐盟在最後一刻終於達成協議，未來與歐盟基本上由過去關稅同盟轉變為FTA關稅減免的關係，避免無協議脫歐。另外英國也與歐盟原來對外FTA 夥伴國洽簽「連續性協議」，以沿續原有FTA連結外；今年完成與日本、加拿大、新加坡及越南等國FTA。英國也表達加入CPTPP的意願，不但得到CPTPP 龍頭日本支持，目前也已展開加入前諮商，英國有機會是CPTPP 第一個加入的新會員，成為區域經濟整合另一亮點。

美中貿易戰及新冠肺炎也帶動全球供應鏈重組。由過去追求成本效益以及精密分工，轉變為強調產業安全優先的思維。特別是資通訊產品，雖然在世界貿易組織（WTO）已達成零關稅，但卻仍因突發事件而斷鏈。基於此，在美國及日本帶動下，組成供應鏈聯盟，以彌補現有FTA的不足；並可擺脫中國紅色供應鏈的牽制，維持自主性及靭性。

綜合而言，2020年巨型及雙邊FTA的到位，FTA質的精進，以及供應鏈聯盟的形成，全球區域經濟整合呈現多元化發展。展望未來，加速區域經濟整合，仍會是各國經貿政策重要一環。

拜登雖然已經表明在美國經濟未好轉之前，不會簽署新的貿易協定，美國短期也不熱衷加入巨型FTA；但美國未來仍會確實執行已經生效的貿易協定，並繼續推動全球供應鏈整合，以因應中國的處處插旗，區域經濟整合勢必成為大國政經勢力角力的重要介面。

（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）