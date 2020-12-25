日前衛福部在行政院會中報告「進口豬肉之全方位管理措施」，接著蔡政府哏圖再現，外界看到寫著「進口豬肉全方位管理─從海關到廚房，五大關卡為您把關」的圖在網路上流傳。不過，這是「全方位謊言」。

行政院高舉的所謂五大關卡、全方位管理，包括：赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示及嚴格稽查，看起來確實非常完善，而且從最上游源頭的國外廠商到進口報關的海關，再到國內的零售，都有掌控、稽查，幾乎「沒得嫌」，全方位管理似乎確有其事。

但只要多看幾眼，就漏風了。所謂赴美查廠，其實是有條件為之，對已有進口的廠商不必查，更別談現階段因疫情不可能派員查廠的現實情況。新增貨號好像誠意十足，但問題是新增的貨號與部位有關，不是與民眾關心的是否含萊劑有關。

最重要的一點是：所謂「清楚標示」，標的不是民眾用來判斷的是否含萊劑，而是標示產地，本地豬就標「台灣豬」，進口豬就標示是加拿大豬還是美國豬等。這代表不論是「逐批查驗」，或是到市場「嚴格稽查」，都是虛晃一招，因為其重點不在民眾關切的是否含萊劑上，行政院把這種全方位管理說成可以為民眾健康確實把關，顯然是一個「全方位謊言」。

這是一個對國家、社會、民眾、甚至民進黨本身，都是負面效益的政策。蔡英文說了多次的「經貿利益」，其實早已知道是謊言，川普即將下台，台灣的經貿利益不會有著落，但社會反對、民眾健康增加風險、執政黨支持度下降，除了賣萊豬的美商外，這個政策沒有任何人受益。很難想像民進黨竟不顧龐大的政治代價，硬要讓萊豬進口，除了權力的傲慢外，已找不到其他理由了。