國民黨將在2021年8月改選黨主席，江啟臣爭取連任態勢明顯，朱立倫也相當積極，周錫瑋、韋伯韜亦表態參選。韓國瑜雖未表態，但不少人認為他若想延續政治生命，就應該勇於參選。但也有人認為，韓國瑜參選的正當性不足，不如徐圖參選台北市長或桃園市長。

韓國瑜2018年競選高雄市長，凝聚了一群死忠支持者，外界稱之為「韓粉」，在韓粉熱情簇擁之下，順利打敗如日中天的陳其邁，接著又擊潰黨內競爭者，獲得國民黨提名參選總統。他帶領「韓流」登上巔峰後，卻在總統大選落敗，接著又被高雄選民罷免。他雖回歸平民百姓，但媒體還是從「政治意涵」角度解讀他的一舉一動，仍動見觀瞻，韓粉並未消散，以網路群聚聲氣相通。他們是國民黨死忠，繼續參與政治活動與議題辯論，但不受黨中央節制，已成為台灣絕無僅有的政治風景。

跨越藍綠實踐初心

韓粉力挺韓國瑜，部分原因是他的庶民魅力。他和所有藍營大老、青壯代領袖大大不同，他不扭捏作態、堅持藍營傳統價值，並勇於表達理念，更特別的是，對社會底層受苦民眾的真誠關懷。深入韓粉組織可以發現，韓粉組成結構中，有一半是農林漁牧、勞工等庶民階層，另一半是眷村外省族群為主的軍公教。

屬於軍公教的這群，多數在過去曾跟隨新黨或親民黨，他們的政治參與熱情隨著綠營2014和2016年的勝利而沉寂，韓的出現讓他們的政治參與感又活躍起來。屬於庶民階層的，對國民黨的認同度較低，多數討厭馬英九、朱立倫等國民黨菁英的文謅謅或假惺惺，也對郭台銘的高科技和國際化無感，甚至認為自己在這些趨勢下已邊緣化，其中不少是綠營的傳統支持者。

兩種韓粉的共同特質，是近十餘年來被邊緣化、對政經環境變化的無力感，及對道德等傳統價值的高度要求。韓國瑜的個人特質剛好將他們結合起來，他們在自我認同中相互肯定，並重拾對政治的熱情。遺憾的是，韓國瑜大選失利接著又遭罷免，讓韓粉再度陷入失望。

1年來，隨著民進黨報復性鬥爭手段愈來愈冷酷，不惜違憲違法違背人性、施政以意識形態與政治利益掛帥、特權吃香喝辣，一些韓粉開始期待韓國瑜參選黨主席、再戰2024，但也有人認為韓國瑜已選了兩次，若再次爭取黨主席「高位」，實在過於密集，何況敗軍之將不可言勇，經過兩場選戰淘洗，他已失去2018年時的「想像空間」，而且刻板印象根深柢固後就不容易翻轉，參選勝算不大。韓國瑜本人則諱莫高深，重複2019韓粉勸進時類似的情境，可以想像國民黨支持者與韓粉的焦慮。

根據10月初「ETtoday新聞雲」民調顯示，下任國民黨黨主席的支持度，朱立倫以26.8%領先群雄，韓國瑜只以15.7%居次，但領先江啟臣6.4%和周錫瑋4.8%，清楚顯示韓國瑜參選黨主席不見得占有優勢，對一個剛剛在總統大選中敗選，接著又失去根據地的政治人物而言，立即參選大位確實正當性不足。

韓國瑜的魅力依然存在韓粉心中，韓國瑜如果希望有一天復出，不需要急於一時，倒不如先將韓粉群組串連起來，一起做一些跨越藍綠、讓所有台灣人都會感動的事。換言之，讓人民過好日子是韓國瑜從政初心，當初參選是為落實初心，如今雖無大位，卻有百萬忠誠韓粉，無需大位就能實踐初心，這是其他政治人物所沒有的條件，韓應知所珍惜。要知道，這一百萬高度凝聚力的支持者，雖不足以成就大位，卻足以成就大事。

做更有高度的選擇

譬如，齊柏林攝製的《看見台灣》紀錄片，提升了全民的環保意識，也成為台灣社會發展的標誌性事件，可惜齊柏林在拍攝紀錄片時不幸遇難，「看見台灣」後繼無人。韓大可接續齊柏林的遺願，帶領韓粉為環保升級、為「乾淨台灣」而奮鬥，讓所有台灣人民感動。

他可以將全台韓粉集結起來，周末分頭在各地淨化環境，讓台灣成為名符其實的「美麗島」，所有台灣人都會心存感激。政治權位和光環讓多數人難以拒絕，但真能為世人景仰的，卻往往是那些在社會、文化、宗教等領域做出實際貢獻的人，例如陳樹菊、曹慶、慈濟上人或呂若瑟神父等。對政治人物而言，應是更有高度的選擇。

善用「韓粉」的力量，讓台灣向上提升，韓國瑜應該要「起而行」了。