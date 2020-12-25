民主制度植基於人民的理性。但是由於人類智能不同，有才智愚劣的差異，若要使民主政治得以落實，並朝較高品質發展，間接民主與意見溝通乃有其特殊之重要性。經由間接民主，可以選舉才智出眾的人士代議政事，自然可以提高民主政治的品質。

當言論不受箝制，人民的意見允許充分表達時，民眾乃可以依理性判斷各個意見的好壞、高下，漸次形成共識。當言論受到保障之後，至少在言論所及的地區可以從而產生成熟的決策。此後，若能經由有組織的傳布，可使意見受到最大多數的支持。因此，集會、結社與新聞自由成為傳布意見有力的方式，也是民主制度的基礎。訓練人民尊重他人發表言論，訓練人民勇於發表言論，訓練人民善於利用會議溝通意見，訓練人民利用媒體得到充分資訊，與訓練人民理性判斷，是確保一個高品質民主制度的根本。

觀察最近政府的作為卻正朝向民主政制所堅持原則反向操作。政府為何要大量採購武器？兩岸軍事實力究竟如何？政府要准許美國萊豬進口，卻不說清楚為什麼要進口。民進黨強行讓攸關萊豬進口的9項行政命令全部在立法院通過准予備查，卻不說明何以萊豬不會影響人民健康，只會利用政府公權力強力圍堵反對言論。非但對個別的反對者進行各種形式的制壓，更對長久持反對政府言論的電視台予以撤照。這種法西斯的掌控方式，蔑視《世界人權宣言》基礎的四大自由，完全侵奪了人民的言論自由與免於恐懼的自由。

我國各級政府及其公設基金會進行政令宣傳，長久以來都用直接置入行銷，或以獎補助間接壟斷言論。依《預算法》第62條之1規定，政府涉及新聞置入性行銷應明確標示為「廣告」，而不應使用「廣編特輯」、「專輯」、「專題」等名稱。就是要避免以人民納稅之經費，用於推動政令而對人民進行洗腦。早於馬政府時代，第四屆吳豐山監察委員100財調0137調查案，就曾具體糾正在案。蔡政府掌政以來，全面掌握行政、立法、司法之後更是變本加厲。人民沒有言論自由，社會大眾失去了知的權利。

蘇偉碩醫師發表質疑萊豬的專業言論，卻接連收到國家以不對等的力量，透過媒體、網路曲解、攻擊、打壓、恫嚇其言論自由。為此，蘇偉碩25日向監察院國家人權委員會具體提出陳訴。此案將是監察院轉型為人權院的第一道試金石。

監察院長兼國家人權委員會主委陳菊受訪時，針對蘇偉碩的陳情案指出，蘇偉碩現在行動自如、發言自由，「他今天有受到什麼立即的迫害嗎？」但人權之侵害恐怕不僅止於桎梏行動與禁制發言而已吧？

我們寄望蔡政府莫忘初心，更希望監察院秉持捍衛人權，能切實做到制度上進諫施政違失之責，讓社會大眾得以充分掌握不同意見，讓人民理性判斷事實真相，不允許因不同意見而受霸凌，不允許因不同想法而生恐懼。

（作者為中國文化大學法研所教授）