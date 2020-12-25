文化部新近做出規定，明年2月1日起，台灣出版由大陸授權、簡體字轉正體字的書，都必須先向文化部申請許可通過，然後才能從國家圖書館書號中心取得書號，也才能享有圖書免稅的資格。換言之，今後台灣出版社在沒有通過文化部的審查前，無法出版大陸授權書籍，台灣又回到出版檢查的年代了。

另一方面，綠委范雲「檢舉」論文資料庫華藝公司有陸資，且涉嫌配合大陸進行政治審查、任意刪改學術著作的內容、矮化我國國格等，教育部認定華藝公司有違反《著作權法》、《兩岸人民關係條例》之虞，將進行跨部會討論華藝契約的問題。嚴重的話，可能要求台灣的大專院校和學術機構不得與華藝合作。

從本月中，文化部要求台灣出版商禁止發行並下架大陸以抗疫為題材的兒童繪本《等爸爸回家》一書，就已可嗅得民進黨政府決定將手伸進文化領域了。《出版法》在1999年廢止，當時的新聞局發公文表示，大陸出版品不必再送審。如今文化部以免稅和取得書號兩大門檻，卡住了國內業者的出版自由。

民進黨政府今天可以從《兩岸人民關係條例》中搜尋出條文來擋大陸出版品，哪天也可以再依據其他法條管制他們所不喜歡的出版內容，例如批評蔡政府、反對政府政策等等，只要民進黨政府不爽，一聲令下，叫你不准出版就是不准出版；如果現成的法律裡找不到合適的條文可以管制出版，別擔心，民進黨在立法院裡有軍容壯盛的投票部隊，要什麼法就可以訂出什麼法來。

關於華藝的論文系統問題，在股東結構部分，業者已清楚表示，該公司是百分之百的台資，綠委根本就是胡亂指控。至於論文資料庫中學術論文的內容，業者強調是原樣輸出，文章的電子檔一字未改，但是大陸合作方在論文資料索引、標題欄位、摘要欄位等進行的文字變動，如果引發學術機構及論文作者疑慮，其實可以透過雙方的契約重新洽談合作條件，進行管控。

在當前的政治氛圍下，兩岸互動可謂地雷處處，政府應該是站在協助業者的立場，解決問題、創造機會，而不是像現在教育部和綠委以一種警總抓犯人的心態，發現問題就一擁而上用力群毆，一副要置人於死地的兇狠樣。

能見度、得到引用的機會，對學術論文至關重要，總統蔡英文經常強調「台灣要走出去」，台灣的研究成果當然也需要與國際有更多交流的機會，華藝已是一個行之有年的學術論文系統，如果因為之前有些地方處理得不夠細膩，就完全否定了這個平台的價值和貢獻，那不只是華藝的損失，更是台灣學術界的損失。

退一步想，如果有些論文作者同意在不更動論文的前提下，依循不同國家的要求，就上述論文的索引等欄位進行必要的呈現，難道華藝不可以繼續合作嗎？猜猜看，願意這樣做的學術論文作者會是多數還是少數？

最新一期的《亞洲週刊》以封面故事報導了台灣的「民選獨裁」現象，《出版法》的復辟及政府對學術平台的恫嚇正十足展現出蔡政府的新威權。思想戒嚴來了，令人不寒而慄。

（作者為作家）