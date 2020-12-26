新一期《亞洲週刊》以蔡英文為封面人物，標題為〈台灣民選獨裁幕後，綠營新威權主義現象〉。刊出後，只見民進黨處理異議者慣用的抹紅；面對報導中活生生的台灣現況、字字見血評論，一概不回應，間接反映「民選皇帝」的評價，蔡英文是當之無愧。

民進黨2016執政後，從創立黨產會清算政敵資產、設置促轉會扮演撲殺政敵的東廠、官派水利會收編民脂民膏，到修改國安五法、制定《反滲透法》威嚇民眾，每一步，早有走向獨裁的脈絡。

連任後手段變本加厲，從最初由總統府密件曝光的黨內惡鬥，到蔡英文突襲開放萊豬後，行政院動員抹黑民間牛肉麵店、告發反瘦肉精醫師，國家動員查人民水表，甚至關中天沒收言論自由，讓愈來愈多人敢怒不敢言。政權的維穩，似已維繫在遊走憲法邊緣的暗黑手段。

當《亞洲週刊》引述張俊宏、陳水扁、呂秀蓮等綠營大老談話，描述台灣的新威權經過民選套上合法外衣，讓蔡英文透過民主獨裁變成「民選皇帝」，試問，文章內容，哪一件不是正在台灣發生的事？當公開的祕密被國際揭發，民進黨如果只能回應「這媒體立場親共」，除了暴露內心的心虛，絲毫未見捍衛自身的正當性。

或許蔡政府是敢做又怕人笑，但是，當府院黨祭出黨紀威脅，卻還冒出3位立委在立院表決萊豬時跑票，這不僅是否定行政部門的決策，對總統與內閣投下不信任票；更嚴重的是，蔡政府蔑視民意、專斷獨裁的執政風格，連自家人都已無法忍受。這聲警鐘，難道不夠響亮？

當獨裁成為事實，革命就是義務。民選皇帝，注定有時而窮。