最新一期《亞洲週刊》以蔡英文總統穿著清朝黃袍的合成照片為封面，專題報導〈台灣民選獨裁幕後─綠營新威權主義現象〉的真相；惹翻了台灣政壇。

吾皇萬歲！豈容外人汙衊？對於《亞洲週刊》的報導，民進黨發言人顏若芳怒回：《亞洲週刊》對台灣的報導，「顯然與其他國際主流媒體的報導完全背道而馳。」顏的回擊，看似凶狠，實則高山滾鼓，不通，不通！

我們不知道民進黨眼裡，哪些國際媒體才是主流媒體？主流媒體的定義何在？對台灣的報導完全正面的、不加批評的，才是主流媒體？力捧執政黨、痛譙反對黨的，才是主流媒體？配合民進黨反中仇中的，才是主流媒體？凡是接受民進黨業配廣告做報導的，就是主流媒體？照民進黨的邏輯，對川普不假顏色的CNN，美國三大電視網，一定不是國際主流媒體；追捧民進黨、兼具腥羶色的黎氏媒體，一定是主流媒體！

民進黨說《亞洲週刊》與其他國際主流媒體背道而馳，那麼，究竟，在民進黨眼裡，《亞洲週刊》是國際權威主流媒體？還是國際非權威的非主流媒體？如果《亞洲週刊》既不權威，也不主流，民進黨何須在意？找份國際主流權威媒體，大外宣轉大內宣，消毒消毒，不就萬事OK了嗎？別忘記，新聞學有個顛仆不滅的鐵律：所有的新聞都只有3分鐘熱度。因為，民眾是健忘的！民進黨強渡關山進萊豬時，頗能掌握這個原則，怎麼這回卻忘了？

民進黨真該在意的，是《亞洲週刊》的報導是否真實且有所本。該刊的報導，採訪、引述了民進黨創黨元老張俊宏、林正杰、前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮等看法，還報導了民進黨蔑視新聞自由、強關中天新聞台，漠視民意、強進萊豬，以及反萊劑醫生蘇偉碩遭查水表等事件，忠實反映了各方對台灣民選領袖走向獨裁的憂慮。類似的報導和批評，國內平面媒體和網媒也多有報導和評論，並非《亞洲週刊》獨創。民進黨前立委林正杰，甚至在國際人權日痛批民進黨「已經腐敗了，是法西斯主義不是民主政治，比白色恐怖恐怖一百倍。」

《亞洲週刊》的跟進報導，一則顯示，人同此心，心同此裡，媒體不因「國籍」不同而有不同標準；一則顯示，新聞學的另一個鐵律：好事不出門，壞事傳千里。民進黨豈不是應該「聞過則喜」，痛自檢討，一掃獨裁的惡名？民進黨卻反之，既無聞過則喜的智慧，反而藉機表態，爭相諂媚。

投靠民進黨的林飛帆說，民選獨裁說，令人啼笑皆非；蘇貞昌說，民選不可能獨裁。林蘇兩人不知是少讀書還是患了健忘症？20世紀以來，獨裁者皆為民選，無一例外。希特勒、墨索里尼固然是民選產生，列寧、史達林，乃至於民進黨恨之入骨又愛之入骨的蔣介石，不也是依憲法間接民選產生的嗎？ 川普式的民粹獨裁，不也是民選的嗎？至於王定宇嗆說，只有中國才夠資格稱獨裁，這還真是小看了自己。論獨裁，民進黨關中天、掌控綠媒的手段，絕對不下於中共對媒體的嚴管。王定宇應該豪氣干雲地說：獨裁豈是中國專利？有為者亦若是！

民進黨傾巢而出，對陣《亞洲週刊》，讓人恍然大悟！原來，民進黨不僅在國內不許一溪奔，連國外的小溪小河，也不許奔流入國境！

戒嚴時期，警總越是查禁黨外雜誌，黨外雜誌銷路越好。96年劉泰英因對美政治獻金一案，自訴《亞洲週刊》加重誹謗，《亞洲週刊》非但無罪，且因此大發利市。前車之鑑，民進黨豈能無視？民進黨真要獻媚今上，乾脆，師法當年警總，將本期《亞洲週刊》封面及封面報導，全部塗黑？至於封鎖網路報導，就交給NCC辦理吧！

（作者為作家）