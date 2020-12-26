日前為人權日的街頭活動，筆者受邀到立法院群賢樓門口為國際人權節開場致詞表示：1979年美麗島事件的發生，最主要的就是為爭取台灣的人權，抵抗極權的軍事統治，歷經41年，已高齡84的老朽，而今還必須再站出來，為人權日吶喊；只能慚愧的說：我輩所奮鬥的革命未成；使命未竟！今日我們所得到的民主，「乃是人治，不是法治！」只因，人治民主之「人存政舉，人亡政息」，必得建立「逼人不得不為善」的制度。重建制度化的法治，用以鞏固發展地基─民主、自由與人權，才得以永續久遠。

猶記得2019年12月10日身在桃園醫監，兩度服苦刑蒙難，眼看週遭淨是醫治重病，還得臥鎖刑床上手術台，很難不想起經歷15年間在「有罪推定」的人治司法的絞肉機下，蒙受戒嚴時代所遺留，人的尊嚴已蕩然無存所忍受雙重酷刑冤獄，百千次在自力救濟宣告完全失敗後，心中一度泉湧 自我了斷的決志，所行已不是為自己，為的是以革命自許自期的 立法者，自忖「沒有行者，無以圖將來；沒有死者，無以啟後生。」原以為上帝接受我深切發自內心，革命失敗使命未竟的告白與懺悔，而能接引恩歸；不意百病纏身的朽軀竟然還能再度步出牢監。而今我堅信肉身已成「器皿」，並得用餘命，再造善因，以補昔日所肇無明的惡果。

我輩創黨核心精神乃在：民主、自由與人權之保障，必得建立在制衡監督力量的法治上，而今朝大野小完全執政下，創黨基本綱領幾乎完全宣告背離，誠非天地之不仁，乃因法治人謀之不彰，而使人間失義，甚而任令民主根基之塌陷。歷經軍監、司法牢監，幾經驗證，民間有效制衡監督力量，在所謂「蘇新派國集權者」之傲慢腐化與專制操弄下，已乏力，法治已支離破碎，證之於老朽，確實求生已難！

遺忘歷史難以有未來，唯牢記初衷，才得為未來開拓新局。1989才成立黨3年的民進黨面對三合一（縣長、省議員、立委）選舉，我特別拋出執政的目標「地方包圍中央」訴求，採訪記者除嗤之以鼻。這種處境下，大家勇於擠破頭選議員，勢必陣亡一片；沒人敢選縣長，在「二桃殺三士」下，勢必整碗讓對手捧去。當時極窮艱困且又困於外黨介入內鬥的垂危在野黨，在此一役中，展現包圍中央的雄心和規模，風雲際會的時刻，說服了「本就可穩拿省議員或立委的」台灣尾縣長。

當他看到從美國運回的TV發射機在建國北路黨部小圖書室，出現他演講鏡頭，他高喊：「祕書長，讓我選縣長！」「台灣尾」縣長─當今的閣揆蘇貞昌，和今天的立法院長游錫堃，因「地方包圍中央」策略的奏效，終於在那一年縣市長，民進黨的6席加1席無黨籍共7席，策略的成，使得民進黨達成實質參政，也造就了今天在檯面的政治天王。

當年在朝的國民黨陷於主流與非主流難分難解的時刻，正是「庖丁解牛」的天賜良機，為此我鄭重提出：「解散國會、總統直選、地方包圍中央」的戰略目標，在那個風起雲湧，急速轉變的階段，黃信介所領導的民進黨，正是台灣轉變命運及領航國家發展方向的關鍵力量！

而這種關鍵力量的傳達，必須透過媒體，國民黨當時嚴密管控電子媒體，透過黨營電台與3家無線電視台，一面倒的為執政黨歌功頌德，掩蓋民間最真實的聲音，並對所有反對勢力極 盡抹黑醜化及專制打壓，已到物極必反，亟待開放之時。1988年筆者到美國哥倫比亞大學藉由訪問學人之機，向海外同鄉傳達突破媒體禁忌對台灣民主的必要，獲得同鄉的奔走相助，其中有FAPA、黃再添、徐福棟、王倅堂特委請美國衛星奇才John提供的技術協助，趁月黑風高的暗夜，從金山海邊搶灘偷渡進來，在黨部挪出圖書室，將設備鎖在裡面24小時的管控，在當時的極權統治中，不惜身家性命，縱觸犯殺頭重罪，也要突破媒體的壟斷。

從體制內外的文爭武鬥，人民走過無數抗爭的運動，直到1993年歷經5年才打破電子媒體壟斷，拿到第一張非官方所經營的廣播執照。再接再厲，為了爭取3台外的無線電視台，許榮棋、張弘光等人還特別到美國透過王能祥安排白宮訪問，4開公聽會，終於在1996年拿到民視電視台執照。

台灣近30年來許多重大變革，從廢除萬年國會、解除戒嚴、開放黨禁報禁，到開放大陸探親，都是來自人民的力量，逐步實現民主理想。電視頻道開放和媒體禁忌的突破，乃是傳達言論自由和人民聲音，同時達到對執政者的監督，這便是造就台灣民主麥克風的重要憑靠。

而今眼看當權者把國家第四權當成政黨權力爭奪的貢品，核心價值的錯置，民心疏離，尤甚侵害新聞自由、憲法所保障的言論自由，這些豈不是我的黨幾十年來用血汗拚來的價值嗎？當初以民主人權和改革再造之名，讓百年老店黨國集權化的國民黨，終轉移於可再輪替的民主政黨，而今卻以捍衛人權為名， 用行政命令行打壓之實，過往我們所極端厭惡的威權復辟，如今我的黨，青出於藍、更勝於藍！

完全執政的政黨短短幾年，如此的揮霍浪擲，打天下何其不易？民主的倒退，人權的踐踏，幾盡被「黨國派閥」摧毀殆盡；昨是今非，今是昨非，一言堂的政黨荒腔走鐘，能不令老朽悲愴啊！我愛我輩所開創的黨，但我更愛我的國家！

（作者為前立法委員、民進黨前秘書長、民視創辦人）