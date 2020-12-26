NCC已磨刀霍霍，準備對傳播媒體上的「簡體字」開罰，罰金高達100萬；文化部也宣示2月1日以後，所有先行以簡體字出版的書，欲在台灣發行繁體本，必須通過審查，方能核可免稅；再則是教育部針對華藝線上期刊論文網開刀，將調查其是否可能有陸資介入，民進黨在2022年地方選舉即將到來之前，又超前部署，準備營造一個「抗中反中」更肅殺的氛圍，以為選戰主軸鋪路了。

在這一連串的前奏曲中，有關中文繁體字與簡體字的爭議，其實是民進黨最大的盲點。長久以來，台灣社會從「反共抗俄」到如今的「逢中必反」，中間雖有過一段曇花一現的「繁簡共榮」現象，為了因應兩岸的頻繁交流，還特別教人辨識簡體字。但基本上都是將簡體字鄙視為「殘體字」，並以其作為中共破壞、摧毀傳統文化的一項罪狀，而以維繫、保存繁體（正體）字而沾沾自喜。

的確，台灣仍能持續使用繁體字，使得民眾在學習的過程當中，能夠清晰掌握到漢字形、音、義的特色，對其本義及衍生義來龍去脈更能多所理解，因而即使面對古籍，也能夠自學而有成，無疑對傳統文化的繼承與開展，是有所助益的；對照起中共自1952年起大規模、大格局，卻又太粗闊、混亂的文字改革，使得大陸年輕的一代，寖漸連繁體本字都無法讀寫、辨識，也是有目共睹的。但是，這並不意味著所謂的「簡體字」就是專屬於中共的。

中文字分成繁簡，本來就是漢字在流傳過程中的普遍現象，無論是繁體、簡體，其實都是同屬於漢字文化圈的一環，筆畫固有多寡之別，實際上卻是並無軒輊的。其中的草書，其實就是「簡化」得最徹底，但也最具藝術美感的。

簡體字的最大優點，在於書寫上的便利，因此許多人在運用文字時，都往往會捨繁就簡，蔡英文寫給陳明文的信，其中也同樣大量寫了簡體字，足可證明簡體字的優點，這當然不是蓄意誣蔑就可以抹煞的。

但是，許多人因為對中共政權的嫌厭與恐懼，因此其主張推行的簡體字也遭到池魚之殃，被批評得體無完膚。民進黨內未嘗沒有能夠辨析文字源流的人才，卻為了高張「反中抗中」的大纛，針對簡體字開刀，表面上說得理直氣狀，其實就等如是在與中共的文化競爭上，未戰先降，甚且割地賠款，將簡體字無條件奉送給中共，自我閹割了。

以此而論，NCC企圖對傳播媒體使用簡體字加以裁罰，以「寓禁於罰」，就是毫無意義，殺雞而用牛刀，其背後的考量，就非常可議了。

這應該是蔡政府言論管制的第一步，宣示的意義大於實際操作，接下來的行動，顯然就是對大陸出版品的限縮，啟動早已塵封許久、不合時宜的「審查制」，文化部查禁《等爸爸回家》的大陸童書，已見端倪，後續的動作必將更為嚴格，而最終必然會走上禁止簡體字或是由簡轉繁的大陸書籍在台灣的流傳。

台灣的言論、出版自由，開始走回戒嚴的老路，警總一分為三，NCC、文化部、教育部各司其職，台灣的第二次戒嚴，勢將在不久之後到來，100%的言論自由，只能供人憑弔了。

（作者為大學教授）