台灣的不婚女，偶爾會被愛國者笑罵：妳真是對不起國家。命中欠酸的會說她們是放牛班的學生，明理的則以「粉領新貴」或「黃金女郎」來稱呼，她們只負責對雙親養老送終，不必為人妻為人母的加重「功課」，許多視婚姻為墳墓的過來人，都認為她們是福報好、業清淨。

「剩女」一詞，沒人敢說不是中國的發明，年過二十五歲的芳華女子膺此名號，怪的是長期以來，竟然沒人帶頭說這樣的貶抑很不好，我的小友小晴，初識時告訴我她是剩鬥士，才一眨眼的功夫，她就晉身為警報大響的必剩客，自認半點不軸（認死理）的她，必須面對中國婚戀生態中無可避免的各種問題，其中的鋩鋩角角（原則、範圍），真可讓人把天給聊死。

剩鬥士不明覺厲

小晴讀大學時，因為同學對她的羨慕嫉妒恨，她就跟老師說要跟校長投訴，我還沒估量出她的領袖潛質，她接著說帶老師跟同學到老家附近的太湖玩，系主任是個中國通，一見小晴她爸就說：「秦先生，您真是不容易啊！」我因此判定這姑娘八成是二班的，因為不是一班（般）的人，自然也很難去喜歡一般人，她的自我存在感，就像是永遠不會觸到暗礁的船，不知道什麼叫散板。

我跟小晴的半年之約，是帶她逛蘇堤六橋，兩人從旅舍出發，途經有如童話世界的太子灣公園，我這才確定她果真是讀二班的。太子灣公園是杭州的賞櫻勝地之一，最吸睛的是每年舉辦的鬱金香節，一般女生看到大片花海，大都很難不把自己當成一盤菜，就算不知道荷蘭鬱金香最貴的品種叫「永遠的奧古斯都」，也都想在賞花的人流裡拍它個夠，就算無法證明人比花嬌，至少也能跟諸親好友刷個到此一遊。

小晴是不管公園裡的「花自飄零水自流」，一逕走路看地，叨叨絮絮跟我說二十五到二十八歲的叫「剩鬥士」，二十八到三十歲叫「必剩客」，三十到三十五歲叫「剩者為王」，三十五歲以上叫「齊天大剩」。

聽完這個有點讓人啼笑皆非的位階次序，我那無處安放的想像力瞬間被激起，不管「聖」跟「剩」是否被人故意諧音雙關，常識告訴我，要判斷一個教是不是邪教，就要看教主是不是還活著；要談論一種說法是否有問題，那要看問題的主角表現如何，活得有光有熱的未婚女子，誰有資格說她們就是剩下的？還普遍被認定未來不是人生勝利組？

來台灣鬧了笑話

物理學說質量越大慣性就越大，用來衡量有點「二」的小晴真是再合適不過，她的慣性很跳躍，來台灣出差，跟人說要坐高鐵到「鳥日」，高雄同事想半天，說從來沒聽過台灣有個叫「鳥日」的地方，後來才恍然大悟，原來這個二班的腦子裡只習慣英文，中文經常是率爾以對，把烏日當成了鳥日。

都說腦部嚴重受損的，會有機會得到一種叫「後天學者症候群」的病，也就是腦袋被撞到一下子突然開竅，小晴的腦袋就算被驢給踢壞，在我看來，容量還能直逼一千四，質量應該是足金足兩。來我家時，依照我的某路口7-11簡訊，跟計程車司機說要在七十一下車，見多識廣的寶島運匠先是一愣，接下來笑著跟這個陸客說：我們都習慣把七十一叫Seven。

一天鬧個雙笑話，對小晴來說是家常便飯，她在第一時間跟我報告自我教育的結論：鳥的簡體字有一隻眼睛（一點），烏字沒有。我向來喜歡非頑固型的「紅脖子」（保守派），於是帶她去見我的救命恩人，別號「萬里長城」的大坑四號步道。

肯抬頭自有天空

台中市觀光局力推的四號步道，不僅馳名全台，就連跟我在山上聊過天的外國觀光客都會說相見恨晚，因為大部分是木棧道，要是沒全神貫注腳下，很容易就「一失足成千古恨」。小晴在大陸經常參加跑山，說那是最能直接證明自己不是「剩女」的活動，她在山頂的亭子裡，對喘得跟狗沒兩樣的我，說起她的家庭革命。

小晴是養女，父母對她的栽培是極盡所能，大學畢業後，媽媽想到的是會離門戶不離腸肚，有份三餐無虞的工作才有結婚的資格，四處找門路託關係，好不容易讓她進了國企，沒多久就碰上五虎下山──私人企業來勢洶洶，小晴不顧家人反對，從國企跳到私企，這個不下於雁叫一聲，窮人一驚的決定，老實說連我都佩服。

台灣的私企只要對顧客負責，大陸的私企感覺很像「多寶塔」，非大觸型的老闆，要面臨的是上頭有社區，社區上面是政府，政府之上是中央，中央頂端是常委，這是「計畫型經濟」的中國特色，他們唯一的信條是：馬四腳也會絆倒。小晴說她不想跌倒，再接再厲的生存之道，就是假日到上海進修拿碩士學位，就算歲月不饒人，就算老被長輩譏笑是哈巴狗咬月亮──不知天高地厚，她很清楚年年知為誰「留」，為了拚出不一樣的天空，只想完勝不想成為「必剩」，周遭的壓力自然有增無減。

（朱言紫／台中市）