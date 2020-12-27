全國科學技術會議已於23日落幕。這個四年召開一次的會議，此次共凝聚出強化女性人才培育與科研參與，持續支持基礎研究，推動產業智慧化與數位經濟發展，以及推動智慧健康照護等四大共識，以期幫助台灣走向2030年挑戰。而行政院副院長沈榮津也在閉幕致詞時回應，表示各部會將共同攜手合作，發揮最大執行力，落實國家人才培育、基礎科研、經濟發展及安居家園等關鍵策略，以實現台灣2030願景。

總體觀察此次全科會所歸納出的四大議題結論，雖然已被行政當局接納，做為制定未來四年國家科技發展計畫的指引。但是除了強調應強化女性人才培育與科研參與，算是較具新意之外，其他三大議題，相較而言近年來早已成為熱門話題，而最後能夠成為大會的共識與決議，只能說意謂著在這些議題領域，儘管大家已經都耳熟能詳，但如何與時俱進，以及進一步的落實與深化，仍然還有許多未竟之業。

首先談到應強化女性人才培育與科研參與，客觀來看的確點出了在推動國家科技發展方面，迄今女性人才參與的比例明顯偏低。儘管其成因可能與傳統觀念有意無意的區隔女性人才，認為比較適合投入的領域應以人文社會教育藝術領域為優先。以致在廣泛的科技領域，女性就讀與職場選擇，和男性之間出現顯著的落差。

然而，隨著近年來男女平權觀念的深化、落實，這種長期以來積累而成的區隔鴻溝，可說已經在快速瓦解中。因此，今後在推動國家科技政策及發展計畫時，如果能夠適度的強化女性的科研參與和人才培育，從宏觀的角度來看，其實形同在苦於人才稀缺的當下，開挖出過往被輕忽的女性人才礦脈。而如果能夠更進一步的規畫出在推動科技發展之際，哪些課題、哪些產業可能更適合女性投入，例如在健康照護產業方面，女性人才可能更可以有適才適性的發揮空間。因此，儘管沈副院長的回應並未針對性的觸及此一議題，但還是期待接下來能夠透過跨部會的攜手合作，讓國家人才的培育能夠更為寬廣多樣。

除了在未來人才的培育上期待能夠讓女性有更多的角色與機會之外，針對第二項共識決議，也就是期待政府要持續支持基礎研究，沈副院長的回應是政府除了要建構穩健創新的生態體系，及支持基礎研究之外，並強調今後應加強需求驅動或核心價值驅動的科技研發，以及促進人文社會與科學的跨域合作。

分析沈副院長所強調今後的科技研發，應加強需求驅動或核心價值驅動，此一務實取向與支持基礎研究之間，其實存有一定的落差。如果為了落實沈副院長所在意的兩項驅動型研究，此固然可望拉近產研之間的落差，但也可能使基礎研究的績效因為資源被移置而弱化。在資源有限的情況下，如何兼顧基礎科研和應用領域的科研，可能有待教育、科技等相關部會的深度規畫，以免倚重倚輕到頭來可能反而得不償失！

相較而言，全科會所獲致的另兩項共識結論，也就是建議應推動產業智慧化與數位發展，以及推動智慧健康照護，前者自然有助於促進產業的升級轉型，及加強科研成果的轉化力道。但是成敗與績效的關鍵，除了跨部會是否果然能夠跳脫本位慣性，共同攜手合作之外，更關鍵的尤在於相關法制規範能否與時俱進，以及在輔導產業數位轉型的作為上能否及時、到位。

以前者而言，譬如研議發行數位貨幣應可視為推動數位經濟發展的一個環節。但日前央行表示目前雖已在規劃研議發行數位貨幣，但估計可能需耗時十年才可望落實。但是遠的不談，大陸已在今年於深圳試點推出數位貨幣，即使可能要經過一段試誤修正的歷程，但無疑已是搶占先機。誠不知等到十年後央行才正式要發行數位貨幣時，在國際上可能已不具任何的吸引力與競爭力了！而以後者來看，滙豐集團亞太區日前所發布針對企業客戶的調查，發現在過去一年台灣的服務、製造及批發零售業已有96％調整提升與供應鏈之間的數位化流程管理，比重遠高於全球及亞太區。但這些企業的數位化轉型，卻未見政府政策的著力痕跡，顯示不論是要推動數位經濟發展或發展智慧健康照護，政府部門蹣跚的腳步，即使不致於成為企業轉型的阻力，但所能提供的助力卻是令人存疑了！

沒有錯，在今年疫情籠罩下，台灣的經濟表現堪稱亮眼，但是針對後疫情時代的超前部署，台灣沒有遲疑的空間，否則在每四年一次的全國科技會議還是老調重彈，那才是台灣最大的考驗了！

(工商時報)