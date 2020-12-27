兩岸文化交流寒流罩頂，教育部跨部會討論認定，華藝論文資料庫大陸版網站涉台內容的刪改「有違法之虞」，要求各大學依法處理，將來大陸很可能看不到台灣學術論文。接著教育部以建立「民主防禦機制」為理由，決定對大陸出版品進行審查，未經審查不得申請書號。加上陸委會拒絕放寬大陸媒體駐台人員檢疫規定，明年春節後大陸媒體駐台記者可能歸零，兩岸民間關係將進一步萎縮。

2016年蔡總統上任初期，雙方都有誠意維護兩岸民間交流局面。但好景不常，以2017年初台灣抓周泓旭、大陸抓李明哲為標誌，兩岸交流開始墜入敵意螺旋。2017年9月《中國新歌聲》台大演出以流血衝突收場，同年12月「新黨青年軍共諜案」爆發。次年賴清德發表「務實台獨論」後，大陸軍方高調發動對台軍演，此後大陸播出《策反》並要求各省師生觀看，兩岸向「敵我關係」更近一步。

如果說2018年前，兩岸民間交流只是被多次「破壞」，那麼2019年以來的兩岸民間交流則是被徹底「毀壞」。尤其民進黨被「韓流」震懾後，不自我反省，反而歸咎中共「資訊戰」，進而開始有意識、有組織、有策略地發起「反滲透」運動，並配合2020選舉動員讓「抗中仇中」躋身台灣主流輿論，在新冠疫情爆發之初達到最高潮。

同樣在這兩年，大陸官方停止陸客自由行、暫停陸生來台就讀，今年下半年又拋出針對兩岸學術交流的「台諜案」。而大陸民間的「仇台」情緒在網路上愈燒愈旺，以至於網民大罵國台辦是「跪台辦」、譏諷國民黨是「要飯黨」，要求「窮台」、「武統」。大陸網路上的民粹聲音未必代表主流，但被別有用心的綠媒拿到台灣炒作，無疑在台灣內部造成「親痛仇快」的後果。

為什麼要不厭其煩地細數這5年多來的個案？只想說明兩點：第一，兩岸民間交流幾近毀滅，雙方執政當局都有責任，特別是雙方以政治考量的「對等報復」，已經一步步把以和平、合作為主軸的兩岸關係弄得面目全非。第二，日益升高的兩岸政治對抗，看似「很爽」、「有選票」或「敢於鬥爭」、「宣示底線」，本質上是一種「殺敵一千，自損八百」的自戕行為，最終只會讓兩岸百姓福祉受損。

兩岸政治、制度、意識形態、國際空間的紛爭固然處於「上位」，但這並不能構成兩岸政府援引公共行政法範疇中的「比例原則」，以「對民間較小損害」實現「更高層次政治目的」的理由。

陸方往往辯解，有些對台「強硬」舉措，只是為了「打擊一小撮台獨分子」或是「只針對民進黨而非台灣同胞」，但這些所謂的「打擊」還是會誤傷到台灣民眾利益，或令台灣普通民眾感受到敵意。同理，蔡政府在限縮兩岸交流時，往往以「反統戰、反滲透」或「捍衛主權、保衛國安」為包裝，事實上卻是對人權自由、憲政價值的粗暴踐踏。

兩岸若要走出惡性對抗，必須檢討、拋棄「比例原則」，停止因政治性政策導致對兩岸民間交流的損害。這並非「各打五十大板」，而是兩岸重開機的必由之路。幾年前南北韓劍拔弩張之時，大陸外長王毅提出「雙軌並進」和「雙暫停」的倡議化解僵局，為東北亞局勢的緩解發揮積極影響，這個精神其實可以適用於今天的兩岸關係。

兩岸首先要「雙暫停」，陸方要暫停對台無意義的文攻武嚇，我方則要暫停對兩岸民間交流的無端打擊。大陸軍事力量已經夠強大，台獨絕不會輕舉妄動，拜登也將回到對台戰略模糊路線，但台灣民眾對大陸的恐懼感仍未消退，大陸可考慮在對台「硬的一手」上緩一緩。而蔡政府懲罰華藝的做法愚蠢之極，形同自我斷絕台灣對大陸的學術影響力，如果政府是為了回應綠營民意而「高高舉起」，那就請「輕輕放下」，別再做蠢事。

在「雙暫停」的基礎上，兩岸可考慮「雙軌並進」逐漸修復關係。一方面，待明年疫苗接種之後，兩岸客運航線、旅行泡泡等人員往來措施應該全面啟動，雙方應擱置政治爭議以適當身分、適當場合交換意見，達成共同安排。另一方面，兩岸具官方背景的智庫對話管道有必要重啟，雙方應至少從「管控分歧」開始，列出「合作清單」或對民間交流達成默契，共同讓兩岸關係逐步恢復生機。