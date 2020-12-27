兩岸經濟都受到疫情干擾，但根據日前公布數據，今年前3季台灣上市櫃公司認列大陸投資利益2769億元，今年可望突破4千億元，再創歷史新高，大陸對台灣主要企業而言，的確是有利可圖的重要市場。

台灣超過7成上市櫃公司均赴大陸投資，據最新統計，全體上市櫃公司共1613家，其中670家上市公司、520家上櫃公司，合計1190家赴大陸投資，占全體上市櫃公司的73.78%，赴大陸投資公司較去年底減少8家。累計投資金額2兆5161億元，較去年底增加51億元。

投資損益部分，今年前3季上市公司投資大陸利益2596億元，上櫃公司利益173億元，合計利益2769億元，整體較去年同期增加636億元。相較2018年和2019年，投資收益分別為3685億和3740億元，今年前3季已創下新紀錄，加上往年第4季認列收益多超過千億，今年整年大陸投資收益可望超過4千億元，再創歷史新高。

再比較其他海外市場，根據統計，台灣近8成上市櫃公司均在大陸以外的海外地區投資，其中上市公司711家，上櫃公司564家，合計1275家赴海外投資，占全體上市櫃公司總家數1613家的79.05%，較108年底減少1家。

截至今年第3季止，上市櫃公司大陸以外海外市場總投資合計6兆9758億元，較108年底增加2845億元，上市、上櫃公司皆以半導體業投資金額較大。在投資損益部分，今年前3季投資損益，上市櫃公司合計利益3723億元，整體較108年同期增加317億元。

從以上數據，可以發現幾個值得注意的地方，就是台灣上市櫃公司投資大陸降溫，但投資收益依然逐年增加，也就是說不必再投入大量資源，卻可以有可觀的收益，而其他海外市場和大陸市場獲利比例大約是4比3，大陸投資報酬率更超過其他海外市場，大陸市場成為台灣上市櫃公司穩定且高回報的獲利來源。

大陸市場是台灣企業的cash cow（金牛、搖錢樹），政府目前經貿政策，卻是要砍掉搖錢樹，實在違背市場法則。