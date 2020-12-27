萊豬即將入台，全台22縣市中，僅新竹市未制定萊劑零檢出自治條例，其餘縣市都將執行無萊劑政策，中央、地方法令相互牴觸，誰說了算？

多數民意反對開放萊豬進口，但民進黨堅持開放，國民黨強力反對後無功而返，如今進入第二戰場。地方首長無不背負選舉壓力，尤其首任縣市長更沒有退縮餘地，這場中央與地方的戰爭，將比立法院更激烈。

部分縣市自治條例規定極嚴，連過境肉品都要檢查，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、南投縣長林明溱都表態將認真執行當地自治條例，確保消費者食安。行政院意識到問題的嚴重，正密集沙盤推演，研擬對策。

台灣早在1946年就開始舉辦鄉鎮級地方選舉，地方自治超過70年，但中央、地方權責不清，地方自主財源過少，地方政府更接近中央派駐機關的性質，地方民意代表性不足。

不過，隨著台灣民主深化，政黨輪替常態化，地方首長選票壓力愈來愈大。尤其2010年改制六都，院轄市財稅分配相對寬裕，地方自治授權範圍更大，換句話說，直轄市長向行政院長說「不」的空間與必要性愈來愈大。

新竹市長林智堅最近做了很好的示範，他在最後一刻，拒絕拿新竹市民當數位白老鼠，決定暫緩試辦數位身分證。林志堅做出正確選擇，行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇恐怕只能摸摸鼻子，想辦法先解除民眾的資安疑慮再說。

民眾同樣有食安疑慮，林智堅表率在先，縣市首長們更要勇於對蘇貞昌說不！