拜登政府中國政策的主軸是「競爭、共存、合作」、「挺台，不反中」，對兩岸政策基調則是：強化台海現狀，鼓勵兩岸和平對話。耳熟能詳的外交詞令彰顯了美國政策的延續性，但台灣的現實處境將更見嚴峻。美國前國防部國際安全事務助理部長佛里曼有關「台灣問題是美中和平或戰爭的關鍵，現在和平之門可能逐漸關閉」的談話，對當前美中台三邊關係做了最嚴峻的評估。

拜登確定勝選，選前押寶川普連任的民進黨開始改口，強調和拜登團隊有密切聯繫，雙方關係良好，甚至指出蔡英文總統宣布開放進口萊豬後，準國務卿布林肯也表示肯定，並強調更強健的台美經貿關係有助民主價值及區域和平穩定。但這些大內宣論調無法改變以下事實：拜登的兩岸政策與風格和川普迥然不同；川普執政4年，台海穩定基礎遭到侵蝕，現狀已經改變，軍力均勢逐漸向中共傾斜；美國無法獨力壓制中共經濟、外交、軍事擴張；民進黨偏狹的政策思維與決策選項將喪失獨立自主的對外關係。

佛里曼日前發表的「為台灣與中國而戰的擴張危險」專文分析，美中台陷於互相展示軍力及意志的惡性循環之中，這種態勢的背後邏輯，就是各方不迴避從秀肌肉升高為小規模衝突，進而到戰爭。如美國只選擇依賴軍事嚇阻中共，排除運用外交手段去鼓勵兩岸緩和、和解、調整，美國等同將和平或戰爭的決定權交付給北京及台北。區域權力平衡的移轉、北京的僵硬民族主義、台北以為鼓吹獨立可豁免損害的幻覺，以及華府的虛張聲勢與漫不經心，提供了悲劇的元素，目前仍看不到停損點。

川普打台灣牌無法拆彈

面對中共快速崛起及擴張，川普全面壓制中共，不惜以「台灣牌」挑釁中共的「一中原則」，而台灣希望借助配合川普以脫離中共的威脅，這些因素加速了台海形勢惡化。阻止螺旋式下墜最首要的是美國恢復仲裁者角色，重申一中政策，鼓勵兩岸對話，和平解決歧見。

但現況顯然已今非昔比，台灣問題除了涉及領土、主權及歷史等因素外，也是國際地緣政治的必爭之地，加上中國的強烈企圖心與意志，美國因新冠肺炎疫情失控已自顧不暇，美國的主導權已相對削弱。

民進黨政府經歷了川普政府動盪不安的4年，仍無法記取教訓，面對新形勢，唯一的選項仍是完全仰賴美國的支持，也因此對美國百依百順。民進黨政府強行通過美國萊豬進口，除了帶給國人食安威脅，撕裂台灣社會，並未達到外交目標，反而導致美國在台協會（AIT）發表強硬聲明，抨擊台灣民選市長在消費者間散播不實資訊。AIT的強硬立場無形中傷害了台美人民間的傳統友誼，主要肇因於民進黨失能、懦弱的外交政策。

萊豬進口爭議不會因明年元月1日開始進口而落幕，隨之而來的將是日本要求取消福島核食禁令，民進黨政府是否能抗拒日本壓力？可能只是時間問題。

台灣寄望與理念相近國家團結一致，才能反制中國的擴張行為，與拜登提出的由盟邦及夥伴組成「聯合陣線」，或是「民主高峰會」似乎不謀而合。但美國學者認為，聯合陣線或高峰會不能有針對性，須降低意識形態，以免給人「反中同盟」印象，反而降低了各國參與意願。民進黨的「反中」、「仇中」意識形態，將成為受邀加入類似機制的障礙，多數國家更可能因無意涉入兩岸糾紛而感到遲疑。

反中同盟阻礙國際參與

美國前國防部長馬提斯協同3位學者上個月發表「深度防衛」專文，他們建議，美國不應強迫盟邦與夥伴在強權競爭中選邊，這只會有利於中共；美國更不能視這些國家為「馬前卒」，而應強調共同行為準則，鼓勵各國公開宣示未來願景；合作應跨越意識形態，即使與中國也應尋求合作機會。台灣在川普時期不但選邊站，更甘為美國抗中急先鋒，可謂犯下了「錯誤典範」。

面對詭譎多變的世界新局，民進黨政府的對外政策看不到新思維及新做法，更無能力反省對外關係的得失。雖然中共短期內武統或台海發生軍事衝突的機率不高，但若雙方堅持現行路線，拒絕任何溝通對話，一旦北京看不到兩岸關係和平解決的前景，而台北繼續以為擁有一張可用美國人鮮血填寫的空白支票，兩岸敵意將持續上升，佛里曼預言的兩岸和平之門即將關閉，就絕非危言聳聽。