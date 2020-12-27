打造「2030雙語國家」最近又成為熱門議題，中央各部會總動員，各級學校如臨大敵，學生與家長負擔沉重，甚至普羅大眾憂慮不具備英語能力，但對雙語國家定義、具體目標及指標等關鍵問題，多數學者專家百思不解，社會大眾無所適從。

政府推動雙語國家不遺餘力，如游錫堃在行政院長任內宣示英文在2008年為「準官方語言」，結果「My English is very bad」傳頌一時，準官方語言之事當然不了了之。2018年再提「2030雙語國家」願景，實現「厚植國人英語能力，提升國家競爭力」兩項目標。無人反對加強英語教育，提升國人英語水準，但刻意打造雙語國家恐會淪為口號。此外，英文程度與國家競爭力或國力沒有必然關係，最關鍵的是，以英文作為第二語言的雙語國家在台灣可能是緣木求魚。

雙語國家的成功關鍵之一在於雙語教學，投入偏鄉及弱勢族群教育多年的清華大學榮譽教授李家同從「科目、老師、學生、課本及考試」5方面，討論雙語教學的可行性，答案是絕不可行。他希望政府能夠靜下心來想想看，雙語教學究竟是怎麼回事。也希望政府官員知道，「你們可以大談雙語教學，基層的老師卻完全不知道如何應付了」。

權威英語教學人士表示，雙語國家都有歷史或地理背景，如香港、新加坡長期以來是英國殖民地，他們推動雙語是順勢而為、水到渠成。而台灣一直是單一語言國家，硬要推動雙語國家根本是逆勢操作，只會增加所有利害關係者的額外負擔及消耗社會成本，結果卻是事倍功半。

政府推動雙語已造成台灣學習「向下延伸」到幼稚園的普遍現象，這些幼童連母語都在牙牙學語階段，卻又要強制學習英文。此外，英文學習也造成擴大城鄉差距的不平等現象。

台灣政客存有英文程度等同競爭力的迷思，事實上，從個人的國際視野到國家社會的國際化程度，英文只是基本的知識條件，沒有自由開放體制、完善治理、鬆綁法規也難以吸引外資，創造就業機會。

以日本為例，在各項英語能力評比中都在末端，落後台灣，但日本有強大、專業的翻譯水準及能量，日本人不必借助英文，用自己的母語就可與國際社會接軌，日本的競爭力與國際地位沒有因此衰退，日本模式才是台灣應認真思考的方向。

打造雙語國家列車已經啟動，只是被迫上車的乘客不知道方向何在，何不由主導決策官員作為表率，重要會議全程以英文進行，讓國人有學習觀摩的機會。

（作者為資深媒體人）