台中市長盧秀燕若是這麼繼續對抗中央、嚴格查緝萊豬下去，兩年後的「連任」幾乎就可確保了！諸如此類的民生政策矛盾，民進黨蠻橫威權且壓根不顧基層民意的態勢下，地方首長緊握自治條例認真採取嚴肅對抗，本身即充滿了無可替代、凸顯出迷人的「承諾、捍衛、信用」。這三者恰是民進黨正在粉碎流失的執政根基。

無論政治、金融貨幣與社會體系運作的一切基礎即是「信用」，而民進黨在兩年前地方大選慘敗的原因，如今早已徹底忘記。西洋諺語稱「權力有一種詼諧的反諷，總是能暴露出執政者真實的下體」，萊豬事件讓民進黨此刻的霸權自恃昂揚，在民意眼中實在只是噁心不堪！

特別是蔡英文明明今年才剛選上，就彷彿即將「卸任」那般盡顯權力控制的真空疲態，遙與美國的川普同枝連心。諷刺的是，每回只要段宜康又再度公開現身大放厥詞內批，大約就是民進黨派系崢嶸、抓權囂張的時刻了！他這次嚴詞批鬥的是立法院萊豬表決的「黨內跑票立委」，而他們恰是民進黨內所剩無幾的最後幾枚「良心」。

這不禁令人回想起，國民黨時代許多「無良」的政治人物總到宮廟「斬雞頭發誓」！斬雞頭，曾經是台灣最流行的一場荒謬又古典的政治行動秀，但背後的意義依然在於「維持政治信用」。那是信息封閉年代，各種人云亦云流傳在基層民眾之間，一旦情勢不利，尤其輿論負面包抄，逼得政治人物只能「請神作主、蒼天為鑑」！到宮廟下跪以雞頭代替人頭，斬血封喉、立誓澄清。

如今不得不說，當年那些地方、中央「斬雞頭」的藍綠民代都挺讓人懷念的，畢竟他們「沒有良心，卻仍尊重政治信用」！諷刺對比著當今「對神發誓都可欺騙無視」且以此聞名的蘇貞昌之流，無視民意向背，傲慢透骨滿臉，政治情勢從今而後儼然只有順我則昌、逆我則亡。

「政治信用」向內是對史對心、向外是面神面天，內外通流則迴向民意大眾。這是一股最關鍵的政治迴路與思路，至今也仍被全世界所有國家的政治人物牢牢信守，連共產極權制度下的官員也不得輕失，如今卻是台灣政壇由上到下彷彿擤了鼻涕被丟棄的衛生紙。然而「民意即天理」已經先拉下川普了，民進黨越發把民意當衛生紙丟一邊，自己終將越發只剩衛生紙的價值。

很多人擔心，民進黨政府找網軍、1450護航政策且攻擊異己。要知道，網軍或1450都是外包論件計酬或包月達標，一千筆攻擊留言背後也就區區鍵盤一人多帳號囂張而已。這些人長期發動惡念惡言、存心留痕自種「地獄因」，擾人造業者此生不得善終，下輩子投生蚊蠅蟲蛆，自有蒼天因果一筆筆清晰註記！

萊豬進口問題並非不能論辯，而是蔡英文政府徹底蔑視民意反應，甚至在涉及「標示、查緝、處罰」等所有大眾健康依恃的管理程序標準混亂欠缺之際，即蠻橫強行施行。這種「強餵毒豬」的存心非僅有悖政治信用，別說斬雞頭了，縱使蔡英文、蘇貞昌聯袂上宮廟「斬豬頭」也難以澄清！

地方上有發誓捍衛對抗的盧秀燕，民眾終究不可能會傻傻帶著小孩吃毒豬，宮廟猶在無數民眾的心中，今後日以繼夜將不時點名蔡英文、蘇貞昌和一幫護航萊豬的官員、立委，想到時就抓來斬斬他們的「豬頭」消消氣！