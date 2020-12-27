中國與歐盟均稱，將於今年底簽訂「全面投資協定」。此乃繼11月中國與亞太14國簽署《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）之後，大陸更進一步把多邊貿易協議擴展至歐盟國家。尤其在新冠疫情期間，對於中國、歐盟甚至全世界都來經貿與政治方面的助益。同時，從此發展亦可看出，世界三大亮點：美國、歐盟與中國之間的戰略博奕。

2019年中歐貿易額度約6500億美元，已超過東協與美國，居世界之冠，中國向歐盟的貨品出口額度高達3613歐元，中方出超1630億歐元，市場潛力無限。依照協議，中方同意為歐盟企業開放金融服務、製造業和房地產等領域，歐盟則將放寬中國投資其可再生能源市場的限制作為回報。

從另一角度觀之，由於近年來川普在「美國優先」的戰略原則指導下，破壞了與歐洲盟友的關係，形成在傳統美歐關係中重大的不確定性。比如，華府在強力施壓德國放棄北溪2號（Nord Stream 2）項目，並轉買價格至少高出俄羅斯輸歐天然氣50%的美國液化天然氣（LNG）不成之後，川普當局直接下令制裁參與該項目的歐洲企業。就在同月中，川普當局公開宣布將繼續維持此前針對歐盟輸美產品的懲罰性關稅，歐美之間在「不公平補貼」與「歧視性關稅」的貿易形成拉鋸甚至破局。還有，以打造歐美自貿區的「跨大西洋貿易及投資夥伴協議」(TTIP)，在3年多輪談判後未能達成共識。

更進一步觀之，拜登在競選期間也承諾強化美國製造業，決定了其無法如歐盟所願執行自由貿易。因此，讓歐方決策者認為，拜登時代的歐美經貿關係極有可能如川普時代一樣摩擦頻繁。在拜登勝選之初，歐盟自然熱切盼望美國新政府能夠改善跨大西洋夥伴關係，甚至提出了歐美之間組建技術同盟聯手制中的倡議，但並未得到拜登方面的相應回饋，導致歐盟決策層意識到，拜登好似對於改善跨大西洋關係並不積極。

由於在拜登上台後，美歐之間關係看似無法立即改善，再加上美國新政府上台後的人事安排與政策制定的盤整期，當然促使歐方盡力排除萬難，持續推進中歐全面投資協定盡量在年內簽成，以降低歐美的戰略風險，同時也增加了未來對美談判的籌碼。

再者，依聯合國的報告顯示，因疫情影響，今年世界貿易量將收縮近15%。相對地，中國與歐盟的雙邊貿易總量卻逆勢增長，約2.6%，中國再次成為歐盟第一大貿易伙伴，中歐班列開行數量逆勢上升，近來已連續3個月每月開行超過千列，中國仍然是世界經濟發展動力最足的火車頭，更成為歐盟發展與成長的支柱。

相較之下，美歐之間的齟齬更勝過中歐之間的歧見，尤其中歐之間的合作空間更加寬廣，若雙方繼續堅持互利共贏的大方向，中歐合作的前景甚佳。有鑒於此，美方已有相當反應，中方也提出一些敏感要求，比如進入歐盟核能領域，中歐協議是否還有變數，值得觀察。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任研究員）