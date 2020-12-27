蔡英文被《亞洲週刊》冠以「民選獨裁」並配發「太后袍」封面圖片，民進黨副秘書長林飛帆援引蔡總統今年被彭博社、《富比世》雜誌、《時代》雜誌等西方媒體評選為年度人物的案例，批評《亞洲週刊》與國際主流輿論背道而馳。不過，如果仔細研究蔡總統上榜的這些國際名人榜單，裡面別有玄機。

蔡英文以「台灣總統」位列彭博社評選「年度50大人物（The Bloomberg 50）」、《富比世》（Forbes）雜誌公布「世界百大女強人（The World 100 Most Powerful Women）」，自然是「讓世界看見台灣」的成就，2300萬台灣人民尤其是817萬支持者與有榮焉。台灣經受住疫情衝擊、經濟保持正成長，國際社會表達肯定也在情理之中。

台灣被國際社會肯定固然是好事一樁，但並不能以此沾沾自喜、甚至因自傲自負而蒙蔽雙眼，對國際情勢產生誤判。蓋因台灣長期浸淫在反中、貶中的氛圍之中，往往愈是鼓吹台灣的「好」，就愈要襯托出大陸的「差」。就好比疫情，大陸後來做得相當不錯，也同樣受到國際社會肯定，但台灣總要在吹捧自己的同時，對大陸「踩」兩腳，要嘛諷刺大陸防疫是「威權體制」，要嘛就質疑大陸疫情數字不真實。

事實上，我們從台灣媒體對蔡總統上榜「彭博50大人物」與「富比世百大女強人」的報導偏好之中，就能明顯發現這個盲區。例如，台灣媒體往往只強調蔡與西方知名人物同框，卻從未有人留意或介紹，來自中國大陸的各界人士也已經成為國際「強人」榜單上不可或缺的部分。

在「彭博50大人物」之中，大陸外賣平台「美團」創始人王興，憑藉疫情封城期間維持大陸民眾基本生活而上榜；35歲的大陸網美薇婭則憑藉「直播帶貨」風靡大陸而上榜，還有特斯拉中國CEO曾毓群、比特幣平台創始人趙長鵬、「蝦皮」創始人李小東等人上榜。在「富比世百大女強人」之中，具大陸背景的財經「女強人」多達6人，包括中國平安Co-CEO陳心穎、百勝中國CEO屈翠容、阿里巴巴首席高管武衛、字節跳動執行長張楠、長城汽車總裁王鳳英和藍思科技創始人周群飛。

如果沒人注意或提醒，大部分看到蔡總統上榜新聞的民眾，或許真的以為台灣已經成為世界的中心，感到格外自豪，但事實卻是蔡總統只是簇擁在這些榜單中「華人面孔」裡的一員，而大陸背景的各界菁英已經構成了這些「華人面孔」的主力。往深一步說，在媒體選擇性的報導之下，台灣民眾看到的「世界」，可能和真實的「世界」存在不小差距。

在這個「真實世界」，我們從上榜的大陸菁英之中，可以看到三大趨勢：第一，大陸的科技創新能力和成績已經被西方主流社會認可，已經成為全球化不可或缺的部分。第二，具有全球影響力的大陸菁英年輕化、專業化、國際化，且不少人白手起家而非繼承家業，這反映了改革開放令大陸人民充分發展的結果。第三，具有大陸與新加坡「交叉背景」的世界級菁英增多，凸顯出新加坡「親美友中」的戰略靈活性，值得台灣認真反思。

大陸網民時常用「南波灣（No.1）」來諷刺台灣，未免有些傷感情，但捫心自問，「一葉障目不見泰山」的現代台灣版，難道不正在演繹嗎？這片「綠葉」還要再蒙蔽台灣民眾多久，才能看清真實的世界呢？（作者為智庫研究員）