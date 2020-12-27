大陸首富馬雲近來流年不利，先是螞蟻集團上市受挫，近日又遭反壟斷調查。多數人認為，這是因馬雲2個月前批評大陸監管制度，才會引發中共的政治清算，但此乃倒果為因，恐與事實相距甚遠。

馬雲於10月底在一場論壇指出，中國金融系統的「當鋪」思維會走向極端；中國監管機構只會「監」、不會「管」。原本螞蟻集團預計在11月上市，將成為全球最大的IPO案。卻在馬雲此番談話後風雲變色。媒體繪聲繪影指大陸領導人習近平藉故政治狙殺隸屬江派的馬雲，但筆者認為，馬雲應是早已聽聞當局準備對螞蟻加強監管，才會有感而發。

螞蟻集團初創時期仿效PayPal，創第三方支付平台「支付寶」，以解決網路交易信用問題，如今已成為行動支付巨人，大陸市占率超過5成，加計全球用戶則高達13億之譜，可說是帶動支付革命。2019年支付交易規模達111兆元（人民幣，下同），獲利519億元。之後再推出餘額寶，提供高收益率，因此吸引大量資金湧入，2018年3月基金規模創1.69兆元，曾列全球最大的貨幣基金，並逐漸將商品延伸至基金、理財產品、私募產品等，今年上半年資產管理業務規模達4.1兆元；保險業務近年也快速成長，1年達500億的規模。另外，花唄與借唄的微貸業務，據《金融時報》統計，截至2020年6月底，信貸餘額2.15兆元，已高於許多銀行，微貸成為螞蟻的金雞母，2019年收入達419億元。

螞蟻金融帝國其資金來源多來自其他金融機構，再向相關金融機構收取技術服務費。以微貸業務為例，2019年超過2兆元的信貸，實際上來自集團的資金僅占不到2%，超過98%使用外部金融機構資金。《華爾街日報》指，螞蟻可從每筆貸款的利息中抽取3至4成作為技術服務費，去年光該費用就淨賺386億元。

螞蟻集團實際上只是一家金融科技企業，卻能提供許多金融特許業務，而且螞蟻集團所需承受的風險極低，而利率、法律與信用風險等則由其他金融機構承擔，一旦爆發違約，損失幾乎都由金融機構概括承受。且螞蟻集團還能透過相關交易獲取極為珍貴的大數據。

螞蟻集團的發展宛如科幻電影的情節，某種生物因誤食藥品，瞬間成為反噬人類的龐然大物。北京面對螞蟻集團規模愈來愈大，一再侵蝕大陸的金融產業，尤其在疫情衝擊下，既有的銀行須負擔政策任務，更讓螞蟻攻城掠地，金融監理卻完全趕不上，若再不出手干預，恐釀金融風暴，因此中共才會選在此時動手整頓這隻大到不能倒的金融巨獸。

（作者為中華經濟與金融協會副秘書長）