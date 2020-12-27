今年2月，針對美國總統川普「濫權」與「妨礙國會」的兩項彈劾控訴，雖然最終均被宣告「無罪」，但在參議院審判過程中，曾在2012年總統大選敗給歐巴馬的共和黨大老?猶他州參議員羅姆尼（Mitt Romney）儘管深知「說實話」將招致同黨支持者毫不留情的攻擊，出於「良知」，羅姆尼選擇當美國史上第一位對同黨總統投下「有罪」票的參議員，也是共和黨唯一跑票者，這一幕令電視機前的筆者印象極為深刻。

羅姆尼此舉是深思熟慮、幾經掙扎後，仍選擇知難而進的結果。依據美國憲法，參議院擁有彈劾總統的最終審判權，在眾議院院長認定罪證充分的同時，由參議院多數之共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）所率領的審判，卻未能如麥康諾所宣誓自己將「公正」審判、「我們保證超越狹隘的黨派主義，為制度、為國家，伸張正義。」

只有羅姆尼依據憲法，認為眾議院提出的證據，足以證明川普為了自身利益濫用職權，強迫烏克蘭調查對手拜登（Biden）陣營。對絕大多數的共和黨參議員來說，所謂「公正」，是捍衛川普免於遭受他認為出自「政治」動機的彈劾，除了羅姆尼之外，都對川普、憲法、良心「投降」了！

一、黨跟國家，羅姆尼選擇後者。正如投票前羅姆尼於演講中所言：「我會告訴我的孩子和他們的孩子，我盡最大能力，善盡職責，相信『國家』期待我這麼做。」儘管過去他曾在同婚議題、健保改革等立場上，因幾經掙扎、搖擺而受質疑，但不可否認要能在「道德良心」及「黨同伐異」的批評之下做選擇實屬不易。

可貴的是在「黨」與「國家」之間，他堅守國家、人民利益，而非個人政治生命與政黨私益，「效忠憲法誓言」是做了最困難但正確的決定。

二、無論美、台，民主從不擔保法治！美國自1776年建國以來，美國史幾乎等同現代民主制度的發展史，美式民主透過定期改選與政黨政治完整展現人民當家作主的精神。縱然如此，像羅姆尼能站在「正義」（Justice）一方，在民主美國仍是少數，全參議院共和黨也僅此一人能本著「良知」而非黨意。

然而，民主並不擔保法治，民主未必保障人權，民主可能侵害少數！民主是提供選賢與能的舞台，所謂「賢」、「能」當然包含對法治精神的認識與恪遵憲法的情操，要想從法制邁向法治，像羅姆尼一樣能超出黨派利益、秉持良心而挺身批逆鱗之士，在同屬民主國家的中華民國更是不可或缺。

三、黨「益」不該凌駕於人民利益之上。近日萊豬事件，有過去民進黨在野時持反對萊牛立場，所邀請向綠委們報告萊劑毒性之蘇姓醫師，因堅守醫者良心而「發表反萊豬言論」、「指明民進黨改變立場」，僅因引用數據瑕疵便被政府大動作查水表。蘇醫師感嘆：「是民進黨改變了立場。」可見，政黨雖然是民主政治不可或缺的機制，但當「黨意難違」、「黨意凌駕於民意」，則政治人物之「良心不見」，紛紛躲在「黨同伐異」的大旗之後，黨說一政客們沒人敢說二。

中華民國憲法第一條明定，我們是「民有」、「民治」、「民享」之民主共和國，以民為本乃為政者之「法定義務」。倘若蔡政府真的迫於美方壓力，而不得不以人民健康作為交換，不只在單純的肉品來源應做到公開透明、標示清晰；更應以謙卑的心，勇於承認錯誤，對人民道歉、負起政治責任。因為無論執政或在野，人民的利益永遠第一。

四、握有權力，更該時刻以羞、以惕、以勵！在立法院表決萊豬案的過程中，有少數綠委看似迫於「選民壓力」，而勉強「棄權」而非勇敢反對。縱使這些綠委的政治良心一息尚存，但在行政機關大力剷除異己之下，連投票都會恐懼的委員，如何能像羅姆尼從「失控」的黨意中挺身而出？

其實，我們好不容易走出戒嚴、動員戡亂，甚至有滿朝的法律人，對於「公平」、「正當程序」的追求理應知之最深。當衛福部長會說出：「見解不同法院見」、監察院長身兼人權委員會主委的陳菊也冷眼表示蘇醫師案：「沒有庇護問題」，我們的政府早已「威權人格再現」。

台灣這樣的民主還不如對岸大陸當局表明「一黨領導」來得負責！為政者，應時刻以羞、以惕、以勵！

（作者為法學教授、律師）