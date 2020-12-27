蔡總統最近登上《亞洲週刊》封面，比起過去成為美國《時代雜誌》與法國《重點周刊》的封面人物所呈現的正面形象，此次反差極大。封面圖像裡，身著龍袍的蔡總統，儼然是封建王朝復辟的「女皇帝」，其架勢絲毫不遜於威儀懾人的慈禧太后。圖像旁的標題，更直白地點出「台灣民選獨裁幕後綠營新威權主義現象」。一向樂於擔任西方霸權主義馬前卒的綠營菁英，總愛沐浴於西方媒體關愛的眼神中，殊不知這種廉價讚美，只為換得一朝大國衝突時，台灣可以成為西方的海上碉堡，擋掉第一波要命的飛彈攻擊。綠營長期藉由西方媒體豢養的自滿自大，而今豈能禁得起另一本雜誌的客觀報導與坦率批評呢？

面對《亞洲週刊》的負面評價，民進黨不思反省檢討，仍以好鬥的本能，運用「井裡下毒」的邏輯謬誤，讓人們誤以為井水有毒而不敢喝。該黨發言人表示，登載封面故事的周刊「不僅立場親共，專為北京政府喉舌…毫無評論價值」，其不負責任的回應方式，就是直接抹紅下毒，而不根據報導內容，虛心檢討，就事論事。

這種卑劣的詆毀手法，就是藉由破壞周刊的專業形象與信譽，來瓦解公眾對其既有的信賴感，進而拒信其任何報導的公正性與客觀性。十分諷刺的是，以反對運動起家的民進黨，最擅長的不是治國，而是詳知如何封鎖反對意見，並讓異議者心生恐懼。從個人「查水表」、直接關閉媒體，到抹紅境外媒體，民進黨侵害言論自由的霸道專制作風，豈是《亞洲週刊》一篇報導所能道盡的？

更令人翻白眼的是，蘇揆在回應此事時，除了依循「井裡下毒」的打壓策略，指出周刊位處「言論自由不及格的地方」，沒有資格批評台灣外，竟昧於歷史事實與政治常識，天兵式地反擊：「民選就不可能獨裁」。他難道忘記德國民選的希特勒是如何摧毀民主的威瑪共和？俄羅斯民選的普丁如何透過打壓反對派、政商網絡綁樁與不斷修憲而鞏固其20年的獨裁統治？新加坡民選的人民行動黨政府如何透過法律戰、選區畫分權與集選區制度維持一黨獨大的長期統治？充滿法家酷吏思想的蘇揆，似乎以為「民選」就等於「民主」，「法制」就等於「法治」，只要選勝了，有了執政權，掌握「法制暴力」，便可為所欲為。

《亞洲週刊》指出綠營透過民主選舉，建構其一黨優勢的獨裁統治，正是學界論述「新威權主義」的典型特徵，基本上是以民主的外殼，包裝獨裁的核心；以民選的手段，彰顯其統治的正當性；以法制的巧思設計與暴力威嚇，來無限延續其權力與權位。

該周刊封面專題內容以《反滲透法》、關中天、「查水表」、網軍風潮為例說明，只是冰山的一角。事實上，民進黨早已全面控制立法、司法、監察等憲政機構，日前最高行政法院院長一職由蔡總統親表姊夫吳明鴻接任，再次證明綠營高層為了鞏固權勢，可以親上加親，毫不避嫌。這種貪戀權力的難看吃相，讓民進黨創黨元老們痛徹心扉。張俊宏感嘆，現在又迎來一個「新的舊時代」；林正杰則痛批，現在的民進黨已經變成法西斯了。（作者為佛光大學未來與樂活產業學系教授、台灣對外關係研究暨發展協會理事長）