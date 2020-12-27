報載文化部將對引進大陸版權的圖書進行審查，通過才能申請書號，如果違反規定，將不得享受免稅優惠。此消息一出，台灣出版界譁然，期期以為不可。

兩岸出版界交流自90年代開始，早期大陸購買台灣版權較多，例如蔡志忠、戴晨志、曹又方、劉墉、朱德庸與幾米等作者，大陸讀者通過簡體版圖書認識他們，從而認識台灣，嚮往台灣的社會制度及生活方式。不過，大陸的審批書號制度曾經是出版合作交流中的一大路障，也成為大陸不民主、不自由的表徵，飽受抨擊。用審批書號來箝制思想，阻礙出版，源於他們對文化不夠自信，懷疑國民的思辨判斷能力。

誰能想到，驕傲的民主自由台灣，如今竟打算讓早已廢除的審查制度殭屍還魂，還以取消免稅優惠來威脅出版業者。難道這也是對自己的文化不夠自信，擔心台灣人民被大陸圖書洗腦統戰？

喬治.歐威爾《動物農莊》裡描繪，豬認為所有動物都是弱智，只有自己才夠聰明（夠腐敗），才能當統治階級。未來書號制度一旦實施，由誰審查？發不發書號的標準何在？出版界現在最怕的是又搞出一群NCC審查委員之流的「高級動物」。

曾在出版界工作過的人都聽過一句名言：「書賣得好，紙張變鈔票；書賣不出去，鈔票變廢紙。」網路興起，疫情搗亂，讓台灣出版界不僅度小月，更是度小年，書號新規無異是另一副手銬，箝制打擊出版業，恐傷害台灣民主自由的根基，自廢文化武功，請相關官員慎之又慎！（作者為《人間福報》前社長）