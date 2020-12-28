林占梅：「台勇糧餉，後繼乏力，還請大人費心。」他獨力安頓流民，又支付兩千名台勇，每月耗費數萬兩已大半年，就算是竹塹首富，也已山窮水盡。

趁機盪平地方豪強

丁曰健一聽，想出一石二鳥之計：「雪村兄，還請募到三千之數，以便揮軍直入，收復彰化。至於糧餉，我來設法。」

為了平亂，也為了台灣的長治久安，丁曰健決定在攻打紅旗軍時，趁機盪平地方豪強。

在這當中，他最在意的是林文察與林占梅。對付林占梅，就是用台勇榨乾他的財產，以此釜底抽薪。至於林文察，就沒這麼簡單了。

丁曰健一路南下，剿洗涉嫌響應紅旗軍的村庄，寧可殺錯，絕不放過。林占梅看不下去，全力阻擋，救下許多人命。丁曰健這時還不能跟林占梅鬧翻，只好同意，他第一要務是先光復彰化城，這是朝廷最在意的事，必須有此大功，接著才能對付林文察。

同治二年十一月初三日的三更，彰化縣城再度因有內應而被攻破，曾玉明在子時先入，接著丁曰健與林占梅也進了城。

林文察不懂朝政，只懂打仗。他知道彰化已無重兵，不難克復。真正難的是攻下各路叛軍的大本營，避免戰事延燒。

林文察選擇登陸麥寮，意在斗六。

這時戴萬生駐在斗六，丁曰健進攻斗六多日，徒勞無功。

林文察知道斗六防禦堅固，很難拿下，必須用計。他放出假消息說因為要援助彰化，命令城外各軍全部撤離，只留下區區數營，又燃燒柴火，讓士兵裝出失火驚慌的樣子，果然誘使城內的紅旗軍開門進攻，這時林文察部隊從旁邊甘蔗田衝出，大敗紅旗軍，收復斗六城，可惜戴萬生逃走。

「軍門，戴萬生死了！」林連招通報。他以前都直呼林文察之名，林文察升上提督後，他學著官場改口叫軍門。

林文察意外：「怎麼死的？」

戴萬生帶著家眷與護衛逃出，躲在七十二庄總理張三顯之處。張三顯卻出賣他，通報新任福建水師提督曾元福。曾元福勸降，允諾保全家小。戴萬生決定犧牲自己以開脫家小與部屬。

捉到謀逆首犯，本該解送京師，朱一貴、林爽文都是解送北京凌遲。沒想到丁曰健秘密審訊戴萬生後，以「言詞不遜」為由迅速斬殺。

林文察聽完喃喃自語：「謎團無解了。」

林連招：「什麼謎團？」

林文察搖頭不語。

這個謎團就是：戴萬生跟太平軍有關係嗎？

戴萬生的八卦會竄起，令人意外。養兵不易，當有巨資。戴家無此財力。幕後金主有人說是天地會，也有人說是太平軍。林文察想起李世賢的一席話，當時就懷疑他們有接觸。戴萬生一死，真相石沉大海。

可憐戴萬生死後，妻女受張三顯凌辱而自盡，兒子也淪為人質。

吳含笑聽說戴萬生下場，感嘆：「知人不明，貽害妻女。」

林文察：「戴萬生起事前，彰化曾經流傳一句讖語：『雷從天地起，掃除乙氏子；夏秋多湮沒，萬民靡所止。』看起來讖語不準。」

吳含笑默默不語。

林文察：「怎麼了？」

吳含笑：「讖語未必不準。」

林文察：「喔？怎麼說？」

吳含笑：「讖語的雷字，可以解釋成彰化知縣雷以鎮，他以為八卦會與天地會有關而去查辦，結果惹出了事端；乙氏子，合起來是孔字，應該是指台灣道孔昭慈，身為台灣道卻反而遭到亂黨掃除。夏秋，分別是指北路協副將夏汝賢與淡水同知秋曰覲，兩人果然都『煙沒』；至於萬民靡所止，萬字確實是戴萬生，靡所止是說他最後無家無子。」

林文察吃驚：「妳會解讖語？」

吳含笑羞赧微笑：「家父以私塾為業，也兼差當算命先生。」

林文察想起自己求得的籤詩。

收復斗六之後，林文察帶著林文明、林文鳳一起攻打四塊厝的林晟，這是林文察評估最難的一仗。

林晟勢大之時，經常動員數萬流民到處進攻，差一點滅掉阿罩霧林家，如今退守自己老巢，以為憑著堅強防禦工事與充足槍炮，足以自保。

林文察出動洋火炮一直猛轟，又派出洋火槍隊不停射擊，狂攻了三天兩夜卻連外寨都打不下來，反而折損多名將士。

林文察：「沒想到四塊厝這麼能防。」

林文鳳：「大哥，我有一個建議。」

林文察：「快說。」

四塊厝林家外寨的指揮官是林晟的親弟林昫。昫字不常見，鄉下人又多不識字，常念成林狗，後來有人竟然喚他林狗母，林狗母每次聽到必暴跳如雷。他的個性頗像兄長林晟，武勇又好鬥。林文鳳跟林狗母從小就常鬥毆。

林文鳳持刀走到陣前：「林狗母，臭豎仔，敢出來跟我單挑釘孤枝？」

林狗母果然答應：「你這隻笨鳥自尋死路，註定死在我的手裡。」

兩人決鬥五十幾回合，一開始林狗母佔上風，林文鳳防守嚴密，漸漸互有攻守，不分上下。林狗母經常酗酒，鬥到後來體力不支，林文鳳找到機會一腳踢中林狗母的右腿，趁他跌跤又揮刀砍下右臂，連肩膀也砍斷半截。

林狗母在慘叫聲中噴血倒地，不久睜眼而亡。四塊厝林家士氣受挫，當夜就有許多人逃走或投降。

林晟知道敗局已成，擺起宴席、備好火藥桶，準備自殺。吃喝到一半，聽到通報外寨已破、內寨危急。林晟大笑，下令縱火，立即引燃火藥，爆炸聲有如巨雷，把林晟炸出屋外，重傷垂危。

林文察攻入，下令把只剩一口氣的林晟斬成六段，傳送林晟的地盤示眾，四塊厝反抗勢力因而瓦解。

林文察平定四塊厝的林晟之後，又轉攻小埔心陳弄。

「急報！」

林文察：「何事？快說。」

探子：「張三顯造反，攻打彰化城。」

張三顯是七十二庄的連庄總理，地方勢力之大，比起四塊厝林家與北勢湳洪家猶有過之。戴萬生舉紅旗起事之後極力想拉攏，張三顯沒有答應。

張三顯以為出賣戴萬生會得到重賞，結果沒有重賞。

丁曰健接見時斜眼對他說：「就算戴萬生今天不降，明天也難逃我手。」

張三顯大怒。這時紅旗軍殘軍無處可逃，集結到張三顯處，勸他趁著內地已經大亂、彰化又成空城時造反。這時克復彰化的官兵已撤離，城中防守空虛。

張三顯以青旗為號起事，出動數千人占據八卦山，俯攻彰化城。

林文察知道彰化不能復失，急行軍回師展開救援。（待續）