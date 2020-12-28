美國民主黨總統候選人拜登確定勝選後，大陸對外政策做了一些調整，但以美國為首西方國家似乎並不領情。由拜登及拜登任命國安團隊重要成員近期談話看來，拜登政府雖不會像川普政府一樣打台灣牌刺激大陸，但也不可能回到歐巴馬時代，大陸需有整體盤算。

癥結點在於西方國家對大陸「言行不一」困惑日深，認為大陸表面倡議與西方國家改善關係，實際作為卻反其道而行。譬如對澳洲實施關稅制裁、戰狼外交未見收斂、對台、港、藏、疆事務強硬立場、對「五眼聯盟」挑釁升級等，不僅讓西方國家感到困惑，也讓他們懷疑究竟何者才是北京真正的戰略意圖。北京恐怕需要在堅持基本立場和不妨礙發展與戰略機遇期之間，進一步取得平衡。

首先，中國大陸最近全面禁止澳大利亞牛肉、紅酒、原木與煤碳進口，以報復澳大利亞甘為美國在印太地區的馬前卒。從北京的角度來看，對澳大利亞進行報復有「殺雞儆猴」的戰略意涵。不過，「殺敵三千，自損八百」。大陸打壓澳洲固然快意恩仇，但禁止澳洲煤碳進口到中國也影響到大陸的電力供應。如果澳洲也決定禁止鐵礦石出口到大陸，恐怕對中國的鋼鐵供應與工業發展也會帶來不利影響。

澳大利亞不全然是「弱雞」，為了因應中國與俄羅斯的挑戰，澳洲已參加美國主導的「印太戰略四方聯盟」，並加入美國超高速飛彈的發展。一旦澳大利亞決定像英國一樣重新發展航空母艦，就可能對中國大陸未來的海權與藍海海軍的發展形成威脅。更重要的是，中國單挑澳洲作為主要懲罰對象，也可能激起美國為首西方國家的同仇敵愾之心。

就短期而言，北京的戰狼外交有助於內外的宣傳，可以號召團結，但長期而言，戰狼外交不僅與北京要與大國及周邊國家改善關係的訴求背道而馳，也與「絕不稱霸」說法自相矛盾。更重要的是，戰狼外交將加深民主國家人民對大陸的反感，美國皮尤（PEW）民調機構多年來針對14個民主國家對中國的看法進行民意測驗，發現這些國家人民對中國的好感度逐年降低，而敵意卻逐年升高。即使這項民調有西方人對中國的偏見，北京也應好好加以研究並自我檢討與反省。

大陸外交部長王毅最近公開表示，中國希望能和拜登新政府共同將中美關係帶回正軌，且投其所好，願在防疫、氣候、經濟及戰略等領域與美國加強溝通、管控分歧，拜登政府決定在氣候問題上修正川普政府錯誤的政策，卻無意回應大陸的呼籲。一則美國拜登國安團隊希望自立自強，不想接受來自北京的協助；二則他們也不樂見大陸下指導棋，告訴美國怎麼做才能改善關係。

北京應考慮，川普總統的敗選並不等同於「反中浪潮」的消退。在美國新政府尚未決定未來對華政策的大方向之前，就談要和美國改善關係，並對華府下指導棋，恐怕不為美國所樂見。

在拜登國安團隊看來，美中兩國關係的未來發展，至少要兩國官員與領導人經過一段時期的磨合，才有可能達成共識。值得注意的是，拜登的國安團隊更希望能先與歐盟達成對中國採取協同一致的立場，再與中國進行對話。這也是為什麼拜登國安團隊要求歐盟暫時中止有關歐中經貿協議談判的主要原因。

王毅要美國為首的西方民主國家不要介入台灣、涉港、涉藏與涉疆事務。但從西方國家的角度來看，經濟利益非常重要，但人權議題也是安全戰略重要一環，北京不能對美國等西方國家一廂情願，認為經濟利益可以凌駕人權議題，為了利益可以將民主、自由與人權等普世價值放在一旁。

拜登會比川普更願意與歐盟進行對等談判，民主黨通常也比共和黨更為重視普世價值；因此，拜登新政府與西方國家在未來重視台、港、藏、澳事務的程度只會比川普政府時期更高。針對此ㄧ可能發展，中國大陸應有心理準備並研擬因應對策。

大陸外交部發言人趙立堅日前抨擊五眼聯盟，還警告五眼聯盟「不要哪一天被戳瞎了眼睛」，這種言詞不但對改善對外關係沒有幫助，反而讓周邊國家困擾，到底外交部長或外交部發言人，誰釋放的訊號真正代表大陸？

中共中央五中全會報告，確認2035年前仍是大陸戰略機遇期。大情勢對大陸有利，北京應致力改善對外關係，面對西方國家對中國日益高漲的不滿，該做的不是提油救火，讓火愈燒愈旺，而是低調尋求化解與因應之道。