中共政治局日前召開一年一度的民主生活會，在官方宣導式報導下，仍有不少訊息參考，大陸認為，今年堪稱是中共建政以來，最艱困一年，但仍克服難關。其中關鍵在於領導力與治理能力，美國應對疫情失控，讓大陸內部碰到美國就矮人一截的自卑感，也消除不少。

新華社報導，民主生活會認為，在泰山壓頂的危難時刻，黨中央帶領全大陸攻堅克難。重大歷史關頭，重大考驗面前，領導力是最關鍵的條件，黨中央的判斷力、決策力、行動力具有決定性作用。

晚近的比較政治理論，國家治理能力指標，要比傳統的民主與威權之區分，更能有效評比各國競爭力。新冠肺炎疫情，正是展現治理能力之際，大陸在短時間內控制疫情，反觀美國，川普政府幾乎放棄，美國單日確診破40萬，死亡人數超過二戰，留美學生與華僑逃回大陸。

在中美對抗的大背景下，美國以及西方世界在疫情問題上對中國的甩鍋行為，並沒達到任何效果。對比中國在疫情防控上的成功，讓中國社會基於歷史慣性對西方的迷信，也某種程度上被破除，讓很多中國人感受到：西方的月亮並不比中國的圓。

危機就是轉機，新冠疫情爆發下，中共總書記習近平在民主生活會說，領導幹部的應對危機能力非常重要。可以想見，日後各國在用人上，除治理的執行力外，當面臨突如其來的危機，誰能妥為處理，誰就有競爭力。