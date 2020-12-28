最高行政法院院長藍獻林屆齡退休，蔡英文總統特任該院庭長吳明鴻接棒，卻引發爭議。撇開吳明鴻與總統的姻親關係，吳今年67歲，再3年也屆齡，人事案讓司法界期待的司改年輕化成泡影。

吳明鴻是司法官學院18期結業，歷任基層檢察官及地院、高院法官，也是目前最高行法官中，期別最高、最資深和最年長者，4年前與院長寶位擦身而過，由當時最資深的藍獻林出任。

只是，4年前吳明鴻63歲，以其學經歷和年紀，若當時出任院長，自是司法佳話一篇，也符合司改團體不斷要求首長年輕化的要求。檢方體系在劍青檢改推動下，各地檢察長人事已有所改變，但司法院仍以論資排輩挑人選，令人失望。

尤其當前民進黨完全執政，大法官以「英系」居多，考、監兩院更面臨存廢。五院之中，司法是民眾依賴社會正義的最後一道防線，而最高行政法院更是主審「政府」與「民眾」的訴訟，行政法院若淪為橡皮圖章，勢必使政府獨裁走向新威權主義。

更何況，《黨產條例》雖經大法官解釋合憲，但包括黨產會、NCC等獨立機關裁決的爭議，未來都將經由行政訴訟討回公道。

司法院似乎忘記人民對司法的期許及社會觀感，竟內舉不避親提名蔡總統的表姊夫吳明鴻出任最高行院長，此舉如同「家天下」，人民要如何相信法院是公正的，連民進黨大老林濁水也質疑「司法真的是這樣獨立的？」卻無濟於事。

總統府說，自總統上任以來，對於司法院呈報的人事，總統皆予以尊重。但司法獨立不是藉口，院長既然是總統特任，蔡英文總統又若真正要追求司法獨立，力行司法改革，何必瓜田李下惹來罵名，傷害司法呢？