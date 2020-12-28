蔡英文總統連任、蘇貞昌續任閣揆以來，蔡總統是否已面臨跛腳衝擊，還是絕對大權在握，一直是朝野政壇爭議不休的焦點。不過，從各種跡象與實證來看，自2016年民進黨再度執政以來，具備台灣特色、透過選舉與民粹操作，讓政治掌控力不斷強化的新威權體制，已堂而皇之地登場；期間即使出現某些個別技術性或階段性的扞格，都無法挑戰這種有權無責「超級大總統」的本質。

最新一期的《亞洲週刊》以蔡英文總統為封面，報導「台灣民選獨裁幕後：綠營新威權主義現象」專題，即是台灣民主政治發展逆流的新病態。毫不意外的是，民進黨發言人一貫以「抹紅」的方式來回應，對報導中指證歷歷、有憑有據的諸多現象與事件，甚至文中訪問、引述黨外前輩的批判反思，則是迴避閃躲。這都說明了，台灣「民選」的參與度雖高，但卻不能證明執政者不會「獨裁」。

蘇貞昌則以「民選就不會獨裁」這種不但欠缺歷史常識，而且禁不起檢驗的弱智詭辯回應。但事實上，包括二次世界大戰前德國的希特勒、現在俄羅斯的總統普丁，乃至民進黨最愛批評的新加坡人民行動黨政府，都是足以對蘇貞昌說法立即打臉的「民選獨裁」證明。

本報之前的社論即指出，如今許多國家採行西方民主選舉制，實踐上卻出現許多亂象。譬如選出民粹領袖，上台後修改憲法，限制言論自由、打壓異己、排斥移民或少數族裔、否定多元主義，如匈牙利、波蘭、土耳其、印度等國家；或甚至否定、取消選舉，如委內瑞拉、白俄羅斯、吉爾吉斯等。所以近年來政治學者提出「選舉威權」的概念來研究一些有選舉制度，但出現民主倒退現象的國家，而其中一些現象已出現在台灣。

台灣走向選舉威權體制

所謂「選舉威權體制」，指的是有定期的選舉，但在兩方面受到質疑：第一，在人民權利保障方面：一些選舉威權的國家利用修改憲法、法規，甚至行政命令，限縮人民的自由權力，如言論及學術自由、同性婚姻或墮胎權等；第二，在政黨公平競爭方面：這類型國家的執政者會以操弄選舉、控制媒體，或利用國家資源建立侍從關係等作為，來破壞政治競爭的公平性。選舉是民主自由的工具，一旦落入長於選舉、拙於治國卻又霸道的人手中，就會變成鞏固威權的利器，淪為選舉威權體制，比一黨威權體制更可怕。

就此而言，台灣已明顯朝此方向變異，再加上揮舞國安反共的血滴子，逐步限縮人民自由的權利，民進黨已成不受管控的民粹怪獸，蔡總統更成為由體制而生卻凌駕體制的異形強人！

從實務運作上看，過去在總統的第二任期常會出現微妙的兩難效應，一方面是沒有連任壓力的總統可以不用瞻前顧後，有機會將自己的政治理念付諸行動，因而對其他黨內同志造成民意壓力；另一方面也因為後繼者的超前部署，對現任總統造成跛腳衝擊，差別只在時間的早晚而已。由於民進黨內對下屆總統競爭者暗潮洶湧，尚無定論，蔡英文若在黨內派系平衡上出現誤差反彈，極易被視為有跛腳隱憂。

蔡政府的監督功能全滅

而蘇貞昌自接任行政院長後，在人事部署與政務運作上，有計畫地營造自己是治軍嚴明、劍及履及的酷吏形象，使自己在黨內外的聲勢一時達到頂峰；在蘇並未放棄角逐總統的野心下，其作為自然引起其他派系的不滿及蔡英文對剩下任期跛腳的恐慌。

民進黨內各派系的串連內鬥，加上蘇貞昌強勢閣揆的囂張，固然形成了蔡英文似乎提前跛腳的表象，但從萊豬進口、關中天新聞台，到最近修改黨規章制定「吳怡農條款」的結果，都可看出在政策路線與人事布局上，蔡英文其實才是幕後真正的決策主導者。而隨著萊豬、核食、防疫措施開始受到重大質疑以及民調的不斷跌落，恰可看出此時的蘇貞昌已成為蔡英文百分百的防火牆與擋箭牌，蘇已無向蔡叫牌的能耐，只剩下被蔡「用好用滿」以求生求變的最後價值！

行政專斷擴權、國會唯蔡首是瞻、司法最後防線潰堤、媒體全面綠化、網軍如臂使指，民主機制該有的監督制衡功能幾近全滅，與民主理念背道而馳，卻被民進黨當成台灣民主「奇蹟」。蔡英文並不跛腳，而是一位凌駕憲政體制的「超級大總統」，憲政不容毀壞，但誰能帶領台灣討回應有的公道與未來呢？