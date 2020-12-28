受到全球疫情的嚴重影響，今年全球經濟成長率預估為-4.1%，比2009年全球金融海嘯時的-1.9%還要高出許多。另外，今年全球的貿易總量預估會比去年減少14%到15%之間，而且由於疫情還沒有結束，因此貿易受到的影響將會持續下去，有人預測可能要5年之後，全球的貿易可能才會回到2019年的水準。

不過，由於台灣國內疫情防治得還不錯，基本上國人的消費都還算正常的進行，因此整體經濟的衰退沒有像歐美國家那麼嚴重。另一方面，由於國際上對於電子資通訊產品需求強勁，帶動台灣出口快速成長，主計總處最新估計顯示，今年台灣的經濟成長率會達到2.54%，這可能是鄰近國家中表現最好的。

本來，1月的時候，因為美中貿易戰達成第1階段的協議，大家都以為美中貿易結束，會讓全球經濟開始好轉，所以去年底主計總處估計台灣今年的經濟成長率可以達到約2%左右的水準。沒想到1月底從武漢爆發的新冠肺炎開始，快速傳染到歐洲國家，再傳到美洲國家，其中全球經濟之首的美國又是重災區，結果造成對全球經濟影響的一發不可收拾。

1月底大陸開始封城封省，2月台灣開始封閉國門，然後亞歐國家逐漸封城，在人們行動受到限制下，大家的消費開始減少，對於經濟就產生了嚴重的影響。首先是受到封城的影響，消費不見了，在沒有消費的情況下，進出口及生產也都不見了，於是各國的國內生產減少，國際貿易減少，失業增加，各種嚴重的經濟情況一一浮現。

台灣高度依賴國際貿易，在國際貿易大減的情況下，台灣各產業的出口也大幅減少，對於台灣的出口和就業產生明顯的影響。今年前10個月台灣傳統產業的出口減少了約10%，這是很大幅度的衰退。但是，幸運的是，由於封城和封國的緣故，遠距消費和宅經濟卻變得一枝獨秀，全球對於電子和資通訊產品的需求不減反而大幅增加。台灣以生產零組件為主，再把零組件和半成品銷售給中國大陸，大陸再做成最終產品出口到全世界。因此，我們同時看到的就是，一方面台灣今年電子資通訊產品出口大增17%，另一方面，我們對大陸的出口也大增13%，導致現在台灣對大陸出口的占比已經達到總出口的43%；若以9或10月來看，大陸市場的占比已經達到46%。到10月底為止，台灣出口維持3.4%的正成長，進口則下跌-0.8%，因此單是因為國外部門順差成長，對於全台灣經濟成長率的貢獻就超過2個百分點。

在國內部門方面，2月初台灣開始封閉國境，而且國人擔心會被傳染，因此3、4與5月的消費下降很多，但是到6月之後就出現所謂的「報復性消費」，使得國內消費從第3季開始大幅增加。但是，另一方面，由於封閉國境，使得外國的觀光客統統不見了，預計今年國際觀光客將少掉90%，預估國際觀光的收入將減少4000億左右，遠比政府推出的510億三倍券嚴重很多，因此，主計總處預估今年全台灣的國內消費總成長將會是負的。比較麻煩的是，由於國內疫苗施打的時間可能會比較晚，再加上台灣疫情控制得太好，導致國人對於開放邊境有很大的疑慮，因此明年台灣全面開放邊境的時間可能會很晚，這對於台灣國內的消費會很不利。

綜合來看，由於明年國際經濟將會比今年略為好轉，因此台灣的經濟可能也會比今年好一些，主計總處預估明年台灣的經濟成長率將可達到3.2%左右，這當然是一個不錯的消息。但是我們必須指出的是，雖然明年台灣的整體經濟可能還不錯，但是今年出現的問題明年可能還會存在。比方說，國際觀光部門還是會很辛苦；同時，傳統產業恢復的情況也會很慢。而電子和資通訊產業應該還是會不錯，因為經過疫情的洗禮，未來大家可能會愈來愈習慣於遠距的活動，因此今年看到的K型復甦，明年可能會持續下去，所以產業間的差異將會愈來愈大。

所以政府部門不應該因為較高的經濟成長率就自滿，反而應該要考慮如何協助大部分辛苦的產業，這才是有為的政府應該要做的事。

（作者為國立政治大學經濟系教授）