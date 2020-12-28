歲末年關最後1周，比特幣正在衝刺3萬美元歷史新高峰！距離我兩周前的專欄文章，比特幣這段期間竟然大漲了將近1萬美元，也順利突破兩萬美元前波高點，市值更大漲了3成，一舉突破5000億美元大關。

這再次證明「幣圈1天」相當於「人間1年」的市場邏輯！關鍵在於，疫情後的無限量QE大撒幣，造成各國法幣競相貶值，加上星展、富達等主流金融機構，以及Paypal、MicroStrategy等矽谷科技巨頭紛紛入場，都讓比特幣正式躍上檯面，成為金融科技當紅炸子雞。

原來是駭客與暗網的最愛，去中心化的比特幣與各式加密貨幣，如今有可能成為新世界的中央銀行嗎？這對美國聯準會與大陸人民銀行來說，當然不樂見。

因為總是「中心化」的金融領域，如果都順利「去中心化」了，金融機構賴以維生的高額手續費，還有資訊落差的不對稱性，自然就都消失了！未來更激進的可能情況是，人民銀行掌握了全中國人的金流，數位版人民幣的所有交易與大小進出，都由人民銀行即時掌控，大陸社會還需要各大銀行，以及支付寶與微信支付嗎？

台灣的中央銀行進行數位版新台幣CBDC的實驗與研究，也有2、3年之久。 只不過， 當大家都還在用紙本3倍券，以及央行去年還花新台幣10億元預算鑄造10元硬幣，想要讓20元硬幣起死回生的前提下，我們肯定希望央行在數位版新台幣的發行上，能有更積極的政策作為。

為了探討CBDC與加密貨幣的最新趨勢，由我發起的第四屆《Hit AI & Blockchain》人工智慧暨區塊鏈產業高峰會，即將在1月6日舉辦。會中邀請跨黨派立委與多達35位產官學研領袖，希望能夠齊聚大家共識，共同為台灣找到新時代的新機會。

關鍵在於，我們越不重視CBDC，就落入了「看不懂」又「看不起」的迴圈，接著就是「追不上」了！就跟比特幣如今大漲一樣，投資人越看不懂與看不起，越不敢進場持有，比特幣漲勢就越驚人！

股市與匯市都有「反指標」，面對新區塊鏈與加密貨幣的新興趨勢，保守與守舊的一方，肯定也聚集著強大的既得利益勢力。臉書企圖推出與美元掛勾的穩定幣「Libra」，在面對近兩年美國政府與各國央行的打壓之後，最近悄悄改了名字「Diem」準備重新出發，就看看臉書能不能再次顛覆世界了。

至於我們市井小民可以想像的畫面是，在這疫情後的財富重分配時代中，或許未來三五好友坐在餐桌上討論的話題，不再是天龍國的房價，也不是最近買了幾張台積電的股票，更不是美元與歐元的最新匯率漲跌，而是比特幣的投資報酬率，以及各國CBDC的實際落地應用！

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）