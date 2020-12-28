俗稱「瘦肉精」的乙類促效劑可令某些食用動物品種加速生長，令生產者可用較少的飼料養出更重的家畜。然而，瘦肉精不僅對動物有負面影響，進食後也有人會產生心悸、暈眩及心臟衰竭等後遺症。基於食安考慮，全球大約有160個國家一直禁用瘦肉精作為豬飼料添加劑。

其中兩種促效劑包括鹽酸克崙特羅（Clenbuterol）、沙丁胺醇（Salbutamol），因曾引發急性食物中毒事故，很快就被各國禁止。但同類的萊克多巴胺（Ractopamine）因急性副作用不明顯，安全問題較少，在1999年獲美國食品藥品監督管理局批准使用於家畜飼料。

2012年，聯合國的食品法典委員會（Codex）以69票贊成、67票反對，通過萊克多巴胺在肉類的最高殘餘限量，其中豬牛肉為10ppb（十億分之十）。但即使如此，全球絕大多數國仍禁止使用為豬飼料添加劑。

前總統馬英九在任內跟隨Codex，把牛豬肉萊克多巴胺含量安全上限訂為10ppb的決定，開放30個月以內的美國牛肉進口。當年民進黨大聲疾呼反對，主張「瘦肉精只有零檢出，沒有10ppb」。民進黨也在多次群眾街頭行動，把「萊牛」與「毒牛」劃上等號，視開放萊牛進口為「欺騙」與「出賣」。

當時在野黨成功操作，讓馬政府迅速淪入塔西佗陷阱（Tacitus Trap），民意支持度大跌，以致其他良善政策也難以推行。正如古羅馬歷史學家塔西佗（Publius Cornelius Tacitus）在所著之《歷史》（Histories）評論道：「一旦統治者變得不受歡迎，他的所有行為，無論是好的還是壞的，都會引起人們對他的厭惡。」

據2017年的一項統計，台灣人平均每人每年會吃掉 36.5公斤的豬肉，遠高於牛肉的5.88公斤。當年開放305個月以下的萊牛進口尚且受到如此厭惡，而昔日反萊牛黨昨非今是成為萊豬黨，開放影響台灣人飲食習慣更深遠的萊豬進口，日後是否會重蹈當年的覆轍？

對此，萊豬黨上下似乎頗為心安。在立法院表決前夕的良心立委絕食，所引起的群眾回響，彷彿也不如去年底大選前夕各種萬人空巷的造勢熱烈。因此，雖然民調有7成民眾反對萊豬進口，但執政黨立委全力護航，幾乎全部從民意代表的角色，轉換成為橡皮圖章的黨意代表。未投下贊成開放的執政黨立委，大約僅有約5%。

但深思細省，萊豬黨恐怕不必太過心安。街頭群眾的冷落，未必代表人民意向的微弱。原因是集體行動的邏輯，除了領袖魅力、議題切身之外，人民是否站出來還考慮「成本與效益」。年初大選前在野黨動輒數萬支持者站出來，狂勝雙主菜便當動員的執政黨群眾，因為若能勝選，令蔑視中華民國歷史、憲法、與國家符號的執政黨下台，便能「全面」翻轉走偏的國家道路，更有力地與對岸和平良性競爭。因此，站出來的效益遠大於成本，參與造勢的熱情高漲。然而，上週立院表決一役之前，大家看到自焚、絕食亦無法改變執政黨心意，便知道站出來發聲的效益頗低，街頭行動只是能量消耗。

反過來說，就算含有毒劑疑慮的豬肉及內臟進口，人們最簡易、也最有效益的集體行動，就是微調飲食選擇，遠離進口豬肉，或完全拒絕豬肉相關製品，甚至更進一步轉向蔬果素食。這種心照不宣的集體行動，無聲無息地發生在市場、超市、夜市，或許終能令豬農、製品加工、飲食攤販等相關業者驚覺，比十萬人站出來高喊口號更可怕的集體行動，是人們心裡深層的厭惡與無聲的反抗。反映在個別消費行為所匯聚成的集體行動，竟讓眾多勞動人口遭遇龐大生計衝擊。這時候，源源不絕的壓力就會湧入萊豬黨，掉入塔西佗陷阱的萊豬黨就可能自食苦果。（作者為香港中文大學金融系副教授）