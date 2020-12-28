針對大陸地區授權台灣的出版品許可，於明年2月1日開始，文化部以防對岸滲透為由，將全面審查。文化部雖宣稱，對出版審查及免稅審認，並不會影響ISBN的核發，且將朝精準規範、低度管理的方向為修法。只是如此的作法，總讓人有出版審查再現的憂慮。

憲法第11條，有關言論、講學、著作及出版自由權保障的核心，即是強調檢閱禁止原則，以避免寒蟬效果的產生。而所謂檢閱禁止原則，乃是針對行政機關對言論、出版、講學等行為，不能為事前審查，至於此等行為，若有涉及侵害他人權利，仍不妨礙事後，即司法機關對其為民事、刑事之究責。

我國憲法雖未明文事前檢閱禁止之原則，但在2008年大法官釋字第644號解釋，針對人民團體法裡，內政部可以主張共產主義或分裂國土來否定人民團體設立之規定，因涉及集會與言論內容的審查，顯然逾越憲法第23條的比例原則，因此宣告違憲。換言之，對於涉及表現自由權之保障，大法官早將事前審查禁止納入我國的憲法之中。

而根據《兩岸人民關係條例》第37條第1項的規定，只要是大陸地區的出版品要進入台灣發行，事前都必須得主管機關許可。但關於是否許可的標準，卻未有任何進一步的明文，僅在同條第2項，授權由主管機關訂定辦法，並由行政院來核定。而早在1993年，當時的新聞局就制訂《大陸地區出版品許可辦法》，並於現今由文化部所承繼。

只是無論是新聞局還是文化部，法律賦予其對於出版品的許可權限，實已違反事前檢閱、審查的憲法原則。即便先撇開此不談，對於許可大陸地區出版品的標準，兩岸人民關係條例也未為明文，就形成空白與概括授權，致易形成主管機關的恣意認定。

如依據《大陸出版品許可辦法》第4條，其中列有宣傳共產主義、妨害公序良俗等不予許可的事由，用語極為不明確。尤其對於所謂共產主義的定義不明，除了會造成主管機關的專斷外，也嚴重違反大法官釋字第644號解釋所宣示的言論審查禁止之原則。

雖然《大陸地區出版品許可辦法》存有諸多違反憲法與法律之處，但在台灣逐步走向民主與多元社會下，此許可辦法實也未被認真執行，致使此等規範的瑕疵被忽略。故於現今，對於其中違憲之規定，就有加以刪除之必要。

惟文化部的修正方向，卻是以有關中共或解放軍出版者為不許可之對象，其理由在於此等出版品已屬宣傳物，致不應屬於言論或出版自由保障的範圍。但問題是，所謂中共、解放軍、宣傳品，如何界定？尤其在如此空泛的用語下，不要說對岸大學的學術性出版品會被禁止，恐連描述中國歷史的戲劇作品，如現正於對岸熱播的《大秦賦》，都會被冠上在宣傳統一思想，而被禁止。凡此結果，絕不是精準規範，更非屬低度管理。

任何想以國家安全或有害身心來為事前審查出版的理由，無論目的如何正當，都嚴重低估了人民的智慧，更令人擔憂言論與思想控制的幽靈，是否再現。

（作者為真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任）